Osnabrück. Die Saison ist beendet, der Urlaub steht an. Die Profis des VfL Osnabrück können sich ab heute für knapp vier Wochen in die Freizeit verabschieden. Verteidiger Adam Sušac kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus.





Glückwunsch: Am Samstag die Meisterparty im Stadion, am Sonntag die Feier auf dem Rathausplatz – und am Montag kann Verteidiger Adam Sušac gleich weiterfeiern: Der Kroate wird an diesem Montag 30 Jahre alt und ist bereits auf dem Weg in den Heimaturlaub.

Trikot-Auktion: Die Versteigerung der Jubiläumstrikots, die im Aufstiegsspiel gegen den VfR Aalen vom 18-Mann-Kader getragen wurden, läuft noch bis Dienstag auf ebay. Fünf Tage lang kann auf die heiß begehrten Trikots bei ebay geboten werden. Hier finden Sie alle Details.

Gerüchteküche: Die verlängerte Ausleihe von Torwart Nils Körber ist perfekt, vom Halleschen FC kommt Moritz Heyer – auch in der Sommerpause wird fleißig am Kader für die Zweitligasaison gearbeitet. Es gibt Anhaltspunkte, dass der VfL auch am Meppener Stürmer Nico Granatowski interessiert ist. Eher zweifelhaft ist, dass auch der umworbene und zum Wechsel entschlossene Münsteraner Mittelfeldspieler René Klingenburg ein Kandidat ist.



Fanshop geschlossen: Wegen technischer Wartungsarbeiten bleibt der Fanshop an der Bremer Brücke an diesem Montag geschlossen, ist aber ab 12 Uhr telefonisch erreichbar. Am Dienstag öffnet der Fanshop am Stadion wieder ab 10 Uhr.

Frauen im Block: Von Dienstag bis Samstag gibt es unter dem Namen „Fan.tastic Females“ in der Nordtribüne der Bremer Brücke eine Ausstellung zur Rolle von weiblichen Fans im Fußball. Porträtiert werden weibliche Fußballfans aus 21 verschiedenen Ländern. In über 80 Minivideos geht es darum, die Vielfalt weiblicher Fankultur sichtbar zu machen. Die Ausstellung wird am Dienstag um 17 Uhr offiziell eröffnet. Am Mittwoch (19.30 Uhr) referiert Antje Grabenhorst, die die Ausstellung mitgestaltet hat, zum Thema „Perle ausm Block?! Weibliche Ultras zwischen Anpassung und Rebellion“. Die Ausstellung wird organisiert von Mitgliedern des Netzwerks Football Supporters Europe (FSE) und wird ab Spätsommer in Europa auf Tour gehen.

Spieltagsplakat: Im Fanshop an der Bremer Brücke sind die zum 120-jährigen Vereinsjubiläum entworfenen Spieltagsplakate erhältlich, die für eine Spende von mindestens 5 Euro erworben werden können. Natürlich darf der Betrag freiwillig erhöht werden. Der Erlös fließt zu 100 Prozent in die Nachwuchsarbeit des VfL Osnabrück.

So sieht der Sommerfahrplan beim VfL Osnabrück aus