Osnabrück. Nur noch zwei Tage bist zum Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga auf dem Betzenberg zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem VfL Osnabrück. Im Tor des Spitzenreiters wird sicher wieder Nils Körber stehen – der 22-Jährige zieht aber offenbar auch das Interesse anderer Klubs auf sich.

Training: VfL-Coach Daniel Thioune lässt an diesem Freitag um 14 Uhr trainieren – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Morgen gibt es auf der Fahrt nach Kaiserslautern einen Zwischenhalt für eine letzte Trainingseinheit.

Keeper im Fokus: Der niederländische Erstligist VVV Venlo und ein deutscher Zweitligist sollen laut „Kicker“ bei Hertha BSC Berlin wegen Nils Körber angeklopft haben. Der 22-Jährige ist bis dato bis 2020 an Hertha gebunden – der VfL würde die bis Sommer laufende Leihe des Torhüters gern verlängern.

Karten für die Heimspiele gegen Lotte und Braunschweig: Für die Heimspiele gegen die Sportfreunde Lotte (1. April, 19 Uhr) und Eintracht Braunschweig (7. April, 14 Uhr) sind Karten im freien Verkauf ohne Einschränkung erhältlich. Für die nun ebenso terminierten weiteren Heimspiele will der VfL baldmöglichst den Verkauf starten.

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL auf der Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen werden täglich zwei Trainingseinheiten von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum durchgeführt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.



Alle Spiele bis zum Saisonende sind nun angesetzt:



Sonntag, 24. März (13 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - VfL (30. Spieltag)



Montag, 1. April (19 Uhr): VfL - Sportfreunde Lotte (31. Spieltag)



Sonntag, 7. April (14 Uhr): VfL - Eintracht Braunschweig (32. Spieltag)



Sonntag, 14. April (14 Uhr): KFC Uerdingen - VfL (33. Spieltag)



Samstag, 20. April (14 Uhr): VfL - VfR Aalen (34. Spieltag)



Samstag, 27. April (14 Uhr): Energie Cottbus - VfL (35. Spieltag)



Freitag, 3. Mai (19 Uhr): VfL - Hansa Rostock (36.Spieltag)



Samstag, 11 Mai (13.30 Uhr) Wehen Wiesbaden - VfL (37. Spieltag)



Samstag, 18 Mai (13.30 Uhr): VfL - SpVg. Unterhaching (38. Spieltag)



Dazu kommt noch das noch nicht genau terminierte Landespokal-Halbfinale beim SV Drochtersen/Assel. Der ursprünglich avisierte Termin am Ostermontag (22.April) dürfte nach den nun erfolgten Ansetzungen kaum zu halten sein, da am Ostersamstag in der 3. Liga gespielt wird.