Osnabrück. 14 Punkte mehr könnte der 1. FC Kaiserslautern auf dem Konto haben, wenn er seine Elfmeter verwandelt hätte und aufmerksamer in der Nachspielzeit gewesen wäre. Dann wäre der 1. FCK, am Sonntag auf dem legendären Betzenberg Gastgeber des VfL Osnabrück (13 Uhr), nur drei Punkte hinter dem aktuellen Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga.

Was wäre wenn – wenn und aber hilft keinem beim 1. FC Kaiserslautern; denn die zehn in der Nachspielzeit verlorenen Punkte sind futsch. Vier Zähler wurden überdies durch zwei verschossene Elfmeter verspielt. Also trifft der FCK am Sonntag (13 Uhr) mit 41 Punkten als Tabellensechster auf Drittliga-Spitzenreiter VfL Osnabrück, der 58 Punkte hat. Das Ziel - direkter Wiederaufstieg - wird ziemlich sicher verfehlt. Der viermalige deutsche Meister kämpft – mit Zuversicht – um die Drittliga-Lizenz. Die für die Zweite Liga würde der FCK wohl bekommen – dafür aber fehlen angesichts der acht Punkte Rückstand selbst auf den Relegationsplatz die Punkte.

„Osnabrück hat es richtig gut gemacht und steigt auch auf. Für uns ist es wie vor den Spielen gegen Halle und in Karlsruhe, es geht für unsere Mannschaft darum zu zeigen, dass wir so viel schlechter nicht sind und dass wir auch gegen Spitzenmannschaften punkten können“, sagt Martin Bader, der Geschäftsführer Sport des FCK.

Fehlen wird den Roten Teufeln nach seinem Außenbandriss weiter Toni Jonjic (19), einer der beiden Rückrunden-Kometen. „Toni ist in der Reha, absolviert da sein Aufbautraining“, erklärt FCK-Trainer Sascha Hildmann, der im ersten Spiel seiner Amtsübernahme gegen Würzburg Carlo Sickinger (21) als Einwechselspieler brachte. Der 21-Jährige stand in den folgenden elf Spielen immer in der Startelf, hat bei der Ludwigshafener Zeitung "Rheinpalz" einen Notenschnitt von 2,71. „Eine unglaubliche Entwicklung“, lobt Bader den technisch versierten Defensivmann. Sickinger, eigentlich im defensiven Mittelfeld daheim, profilierte sich als zentraler Spieler der Dreier-Abwehrkette. Unter Hilldmanns Regie stand in sieben Spielen die Null.

Beeindruckt ist der Lauterer Trainer vom Höhenflug des VfL Osnabrück. „Die hatten letzte Runde 37 Punkte, hatten die letzten zwölf Spiele nicht gewonnen, hatten eine ganz schwarze Serie und sind fast abgestiegen. Sie haben am Trainer festgehalten, er hat vier, fünf Neue geholt – und jetzt sieht man, was man mit Geduld erreichen kann“, anerkennt Hildmann.



Er hat den FCK im neuen Jahr von 4-4-2 auf 3-4-3 umgestellt, gezeigt dass er taktisch variabel ist. Hildmann ist seit zwölf Spieltagen im Amt, seit sieben Spielen ist der FCK ungeschlagen. Fünf Siege, fünf Unentschieden, zwei Niederlagen lautet Hildmanns gute Bilanz. Die Mannschaft, defensiv stabil geworden, hat unter seiner Regie 20 Punkte bei 14:8 Toren geholt. Mit Michael Frontzeck als Trainer hat der FCK in 17 Spielen 21 Punkte geholt.

Hildmann, ein echter „Lauterer“, beim FCK in der Jugend und Amateurmannschaft groß geworden, ist beim Verein seines Herzens angekommen. „Ein Traum“, sagt der 46-Jährige, der den Mut hat, auf junge Spieler zu setzen. Lennart Grill (20) ist seit Jahresbeginn die Nummer 1. Dominik Schad (22) hat Kapitän Dick (34) verdrängt, neben Jonjic und Sickinger ist auch Christian Kühlwetter (22) Stammspieler. Nah dran an der ersten Elf: Lukas Gottwalt (21), Theo Bergmann (22) und Gino Fechner (21).

