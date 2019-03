Osnabrück. Die restlichen Spiele der Saison in der 3. Fußball-Liga sind terminiert. Gegen Hansa Rostock dürfen die Lila-Weißen am Freitagabend unter Flutlicht antreten. Ein Montagsspiel muss der VfL nach der Lotte-Partie am 1. April nicht mehr absolvieren. Hier alle Spiele in der Übersicht.

Konkret terminiert hat der DFB nun die Spieltage 33 bis 36. In diesem Zeitraum spielt der VfL am Sonntag, den 14. April (14 Uhr) beim KFC Uerdingen - das folgende Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenletzten VfR Aalen steigt am Karsamstag zu Ostern (20. April, 14 Uhr). Das Auswärtsspiel bei Energie Cottbus findet auch zum Regeltermin am Samstagnachmittag statt (27. April, 14 Uhr) - direkt danach geht es wieder am Freitagabend weiter, nun gegen Hansa Rostock (3. Mai, 19 Uhr).

Bereits terminiert waren die letzten beiden Spieltage, an denen alle Partien zeitgleich am Samstag um 13.30 Uhr stattfinden: Hier spielt der VfL am 11. Mai beim SV Wehen Wiesbaden, zum Abschluss kommt am 18. Mai die SpVg. Unterhaching an die Bremer Brücke.