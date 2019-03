Erinnerungen an einen tollen VfL-Hinspielsieg gegen Kaiserslautern CC-Editor öffnen

Entscheidung in der 90. Minute: Marco Alvarez freute sich über das Tor zum 2:0-Hinrundensieg des VfL Osnabrück gegen den 1. FC Kaiserslautern mit Alexander Riemann. Foto: Imago/pmk

Osnabrück . Der Countdown für das viertletzte Auswärtsspiel des VfL Osnabrück läuft. Nach dem Trainingstag mut zwei Einheiten am Mittwoch wird an diesem Donnerstag nur einmal trainiert. Am Samstag geht es nach Kaiserslautern - der Betzenberg ruft.