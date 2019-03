Osnabrück . Über die Aufstiegschancen mag er nicht reden, doch ansonsten weicht Benjamin Schmedes im Interview keiner Frage aus. Der Sportdirektor des VfL Osnabrück spricht unangenehme Wahrheiten an.

Neun Spieltage vor Saisonschluss ist der VfL Osnabrück Aufstiegsanwärter Nummer 1. Wenn Sie ein Jahr zurückdenken: Wie sehr überrascht Sie diese Entwicklung?

Die Entwicklung ist natürlich bemerkenswert – insbesondere in diesem Tempo. Wir haben mit dem Ziel, erheblich an Wettbewerbsfähigkeit zuzunehmen, vor der Saison weitreichende Veränderungen vorgenommen. Aufgrund der ausgeprägten Ausgeglichenheit der 3. Liga wussten wir, dass man mit guter Arbeit ein paar mehr Konkurrenten hinter sich lassen kann. Es hat sich früh abgezeichnet, dass wir es geschafft haben, eine sehr dynamische Gruppe zusammenzustellen, die bereits in den ersten Trainingstagen und Testspielen gezeigt hat, dass sie mit großer Schärfe, Mut und Entschlossenheit an die Sache herangeht. Zudem hat die Mannschaft gespürt, dass sie mit der von uns eingeforderten Leidenschaft und Intensität nur sehr schwer zu bezwingen ist. Auf diese Weise konnten gleich zu Beginn positive Ergebnisse eingefahren werden. So ist das Gefüge schnell und stabil gewachsen.





Wir haben schon einige Male gesprochen, wie Sie den Kader umgebaut haben. Wie haben Sie und der Trainer sich über das sportliche Bild hinaus abgesichert bei der Persönlichkeit der Zugänge?

Neben einer sauberen sportlichen Einschätzung, die immer die Basis für die Kaderplanung ist, haben wir uns sowohl auf junge Spieler fokussiert, deren sportliche Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, als auch auf Spieler, von denen wir wussten, dass sie selbst mit ihrem sportlichen Werdegang noch nicht abgeschlossen haben und vor allem noch etwas erreichen wollen. Also Spieler, die gegebenenfalls etwas unterbewertet waren und es entweder sich oder anderen beweisen wollen. Mit jedem Kandidaten haben wir uns in persönlichen Gesprächen intensiv ausgetauscht und dabei deutlich skizziert, wie unsere Erwartungshaltung aussieht, aber auch, was der Spieler von uns erwarten kann. Noch vor Vertragsunterschrift haben wir uns in die Hand versprochen, dass wir gemeinsam das Bestmögliche erreichen wollen.

Haben Sie ein Saisonziel ausgegeben?

Nein, keines welches sich an Tabellenplätzen orientiert. Wir wollten in keine Richtung etwas ausschließen. Wir haben uns eher auf uns selbst bezogen und unser Selbstverständnis entwickelt, in jedem Spiel und jedem Training gierig und unnachgiebig zu sein. Wir wollen immer hungrig und nie zufrieden sein. Selbstzufriedenheit steht bei uns auf dem Index.

Inzwischen ist die 2. Bundesliga kein Traum mehr, sondern ein realistisches Ziel. Wären nicht alle furchtbar enttäuscht, wenn es nicht klappt?

In der 3. Liga ist nichts selbstverständlich. Wir sind vom ersten Tag an immer bei uns selbst geblieben und wissen sehr genau, wie schwierig es ist, in dieser Liga zu bestehen. Dies gilt auch und insbesondere für das letzte Viertel der Saison. Von uns gab es zu keiner Zeit irgendwelche Kampagnen oder sonstige Kampfansagen. Wir sind immer klar mit uns selbst gewesen und wussten, die Ergebnisse und Leistungen einzuordnen. Es gibt keinen Grund davon abzuweichen. Jeder erkennt die Chance, die sich bietet – das reicht.

Was muss im Fall des Aufstiegs geschehen, damit Osnabrück länger als bei den vergangenen vier Aufstiegen in der 2. Bundesliga bleibt?

Als wir dieses Projekt des sportlichen Neuaufbaus vor einem Jahr begonnen haben, da waren wir ein durchschnittlicher, grauer Drittligist ohne echte Perspektive. Stadion, Trainingsbedingungen, Etat und insbesondere sportlich – alles war Mittelmaß in der 3. Liga.





Wir haben es durch hohen Aufwand geschafft, im sportlichen Bereich sehr schnell zu wachsen – schneller als die Rahmenbedingungen mitwachsen konnten. Jetzt stehen wir vor der Herausforderung, auch dort aufzuholen.

Wo besteht der größte Nachholbedarf?

Bei den infrastrukturellen Voraussetzungen für den gesamten sportlichen Bereich inklusive des Nachwuchsleistungszentrums. Wer sich ein bisschen umschaut bei Vereinen, die noch vor wenigen Jahren auf Augenhöhe mit dem VfL waren, kann erkennen, was sich dort getan hat: eine Vielzahl professioneller Trainingsplätze, Kunst- und Naturrasen, teilweise mit Flutlicht und Heizung. Dazu moderne Büro- und Funktionsgebäude. Wenn wir Kiel, Paderborn oder Heidenheim als Vergleich heranziehen, wird schnell klar, dass sich Osnabrück auf diesem Gebiet nicht mit dem Standard im deutschen Profifußball messen kann.

Trotz dieser schlechten Bedingungen ist die Mannschaft Spitzenreiter…

Ja – und das spricht ganz klar für die Mannschaft. Wir haben jedem neuen Spieler reinen Wein eingeschenkt, auch was die Rahmenbedingungen angeht. Aber wir haben zudem gesagt: Das darf und wird niemals eine Ausrede sein für Niederlagen. Aber natürlich muss der Punkt kommen, an dem sich die Rahmenbedingungen verbessern und der Verein systematisch, gezielt und organisch wachsen kann.

Das gilt für den Fall des Aufstiegs…

Nein, eben nicht nur dann! Wir müssen uns unabhängig von der Spielklasse weiterentwickeln und den Rahmen für Profifußball verbessern, wenn wir nachhaltig etwas aufbauen wollen. Wir sind wirtschaftlich, strukturell und infrastrukturell nach wie vor ein durchschnittlicher Drittligist, der durch eine außergewöhnliche sportliche Entwicklung aufsteigen kann. Aber durch einen Aufstieg wären wir noch lange kein etablierter Zweitligist. Das ist erst möglich, wenn wir die sportliche Entwicklung durch Investitionen in die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit unterfüttern können.

Und wenn man es darauf ankommen lässt und sich unter den Verhältnissen auf das Abenteuer 2. Bundesliga einlässt…

...dann ist es eine Frage der Zeit, wie lange sich der VfL in dieser Liga halten kann. Ohne die angesprochenen Investitionen bliebe der VfL strukturell ein Drittligist, der ab und zu mal etwas Außergewöhnliches erreichen kann – im DFB-Pokal ein, zwei Runden überstehen, vielleicht mal wieder um den Aufstieg mitspielen. Allerdings hat auch der Wettbewerb unter den Drittligisten merklich angezogen. Wer stehen bleibt, wird überholt.

Wie soll der VfL denn ein zusätzliches Investment in die Infrastruktur überhaupt finanzieren? Sie bekämen als Aufsteiger das niedrigste Fernsehgeld und müssen nicht nur für die Mannschaft mehr ausgeben, sondern auch ins Stadion investieren.

Das stimmt. Unsere Einnahmen aus der TV-Rechtevermarktung würden sich von der 2. Bundesliga zur 3. Liga zwar um ein Vielfaches steigern. Allerdings bilden wir mit unserem Teil vom Kuchen unter den Klubs der ersten beiden Ligen das Ende der Nahrungskette. Dieser Herausforderung wären wir im neuen Marktumfeld ausgesetzt. Ganz unabhängig vom Ausgang dieser Saison muss sich diese Region die Frage stellen, ob sich Osnabrück nachhaltig als Standort für Profifußball etablieren will. Die Frage beantworten können nur alle gemeinsam – Verein, Kapitalgeber, Unternehmer, Stadt, Landkreis und Fans.