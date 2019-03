Osnabrück . Nach drei freien Tagen begann für die Fußballer des VfL Osnabrück der Countdown für das viertletzte Auswärtsspiel der Saison mit dem Trainingstag. Ganztägig, wie seit Saisonbeginn fast durchgehend praktiziert, war die Mannschaft im Trainingszentrum Illoshöhe zusammen. Für einen Nachwuchsspieler war es ein ganz besonderer Tag.

Am Vormittag stand eine Technikeinheit auf dem Programm, am Nachmittag ging es um die taktischen Feinheiten für das Spiel am Sonntag (13 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern. „Meine Jungs haben Bock auf das Spiel und auf den Betzenberg“, sagte Trainer Daniel Thioune, „dort zu spielen, ist immer noch was Besonderes“.

Ob Marc Heider die Reise am Samstag in die Pfalz mitmachen kann, entscheidet sich an diesem Freitag in einem Belastungstest; am Mittwoch trainierte der Kapitän leicht. Das tat auch Felix Agu, der nach weitgehend auskurierter Schulterverletzung wieder dabei war, aber auf Zweikämpfe verzichtete. Thioune rechnet auf jeden Fall noch in dieser Saison mit dem Linksverteidiger, der möglicherweise in der nächsten Woche ins normale Training einsteigt. Wegen akuter Magen-Darm-Probleme pausierte Marcos Álvarez.

Einen besonderen Moment erlebte Simon Haubrock. Der aus dem eigenen Nachwuchs stammende Abwehrspieler absolvierte mit Athletiktrainer Patrick Jochmann erstmals seit seiner schweren Sprunggelenksverletzung im Juli 2018 leichte Ballübungen. „Das hat uns alle sehr gefreut für Simon“, sagte Trainer Thioune, „das war eine lange Zeit, die gerade einem jungen Spieler viel Geduld abverlangt.“

Am Donnerstag und Freitag steht jeweils eine Einheit auf dem Übungsplan. Die Fahrt am Samstag wird auf halber Strecke für das Training unterbrochen.