Osnabrück. Mit zwei Trainingseinheiten startet der VfL an diesem Mittwoch in die heiße Phase der Vorbereitung auf das Spiel beim 1. FC Kaiserslautern.

Training: VfL-Coach Daniel Thioune lässt an diesem Mittwoch um 9.30 und 15 Uhr trainieren.

Glückwunsch! Er war nur wenige Monate an der Bremer Brücke. In der Abstiegs-Saison 2003/04 holte ihn der damalige Trainer Frank Pagelsdorf in der Winterpause in den Zweitliga-Kader: Valdas Trakys konnte aber auch nicht mehr den Abstieg verhindern. Heute feiert der Litauer seinen 40. Geburtstag.

Karten für die Heimspiele gegen Lotte und Braunschweig: Für die Heimspiele gegen die Sportfreunde Lotte (1. April, 19 Uhr) und Eintracht Braunschweig (7. April, 14 Uhr) sind Karten im freien Verkauf ohne Einschränkung erhältlich.

Kaiserslautern-Tickets: Am Sonntag, 24. März, ist der VfL Osnabrück beim 1. FC Kaiserslautern auf dem legendären Betzenberg zu Gast. Der Run auf die Auswärtstickets ist groß. Aktuell sind nur Stehplatztickets im Fanshop am Stadion verfügbar.

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL auf der Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen werden täglich zwei Trainingseinheiten von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum durchgeführt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.

Die nächsten Spiele:

