Osnabrück. Beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist er nicht mehr wegzudenken. Längst hat er auf dem Betzenberg Kultstatus erreicht: Gerry Ehrmann. Der beinharte Torwarttrainer, der seit 35 Jahren beim Klub aus der Pfalz ist.

„Es ist nicht mehr so üblich, dass jemand so lange bei einem Verein arbeitet. Mittlerweile wechseln die Trainer und Spieler ja öfter“, sagte Ehrmann nach dem 2:0-Sieg seiner Lauterer gegen die Sportfreunde Lotte am vergangenen Wochenende. „Ich habe mein halbes Leben beim FCK verbracht. Ich denke, dass es für mich auch bis zur Rente hier weitergehen wird. Ich fühle mich sehr wohl in Kaiserslautern.“

Ehrmann, der am 18. Februar 1958 im baden-württembergischen Tauberbischofsheim geboren wurde und vor gut einem Monat seinen 60. Geburtstag feierte, wechselte 1984 vom 1. FC Köln zum FCK. Dort hütete er in insgesamt 343 Spielen das Tor der Roten Teufel (davon 292-mal in der Bundesliga). Zu seinen größten Erfolgen mit Lautern zählt der Gewinn des DFB-Pokals 1990 und 1996 sowie der Meisterschaft 1991. Seit 1996 arbeitet Ehrmann als Torwarttrainer beim FCK. Bis zu seinem Karrierende 1997 war er gleichzeitig noch aktiver Spieler. Und in der Meistersaison 1997/98 unter Trainer Otto Rehhagel saß er wegen des Ausfalls des damaligen Torhüters Petr Kouba in einigen Spielen als Ersatzkeeper auf der Bank.

Die aktuelle Spielzeit ist für den Mann, der aufgrund seiner Statur den Spitznamen Tarzan trägt, die 23. Saison als Torwarttrainer. „Meine Arbeit mit den Torhütern ist ligaunabhängig“, sagte Ehrmann, der für seine harte Schule bekannt ist und in den vergangenen Jahren viele namhafte Keeper herausgebracht hat. Dazu zählen mit Roman Weidenfeller, Tim Wiese und Kevin ehemalige und aktuelle DFB-Nationaltorhüter sowie unter anderen Julian Pollersbeck, Florian Fromlowitz und Tobias Sippel.



Grill als nächstes Talent

Das neueste Talent, das den Sprung aus Ehrmanns Flugschule in den Profikader geschafft hat, ist Lennart Grill. Der 20-Jährige löste Wolfgang Hesl nach der Winterpause als Stammkeeper ab und kommt in dieser Saison bisher auf neun Einsätze. „Lennart hat sich sehr gut entwickelt. Er bekommt jetzt das, was er noch gebraucht hat: Spielpraxis. Wenn ich ihn mit den anderen Torhütern vergleiche, hat er die gleichen Möglichkeiten“, sagte Ehrmann.