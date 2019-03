Osnabrück. Noch neun Spiele bis zum Aufstieg des VfL Osnabrück in die 2. Fußball-Bundesliga? Wie sehen die Restprogramme der Konkurrenten aus? Welche Zahlen und Fakten liefert die Statistik? Fragen über Fragen – und viele lila-weiße Anhänger spielen derzeit am Tabellenrechner die Szenarien durch.

VfL-Trainer Daniel Thioune hält nicht viel von Statistiken. Bislang hat er vor jedem Spiel dieser Saison die bisherige Bilanz gegen den jeweiligen Gegner mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen. Spaß an solchen Zahlenwerken hat er eigentlich nur dann, wenn er mit seiner Mannschaft einen zuvor aufgezeigten negativen Trend durchbrochen hat. Wie am 26. Oktober 2018 nach dem 4:3 des VfL bei Eintracht Braunschweig. Ein Sieg, auf den die Lila-Weißen 58 Jahre warten mussten.

Nun denn, die folgenden statistischen Erkenntnisse wird Thioune wie gewohnt auch erst mal nur mit einem Lächeln zur Kenntnis nehmen. Seit Bestehen der 3. Fußball-Liga (2008) hat es in den zehn abgeschlossenen Spielzeiten bislang nur eine Saison gegeben, in der der Tabellenführer des 29. Spieltags am Ende nicht als Erster, sondern als Tabellenzweiter in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Diese Konstellation liegt erst ein Jahr zurück. In der Saison 2017/18 führte nach 29 Spieltagen der SC Paderborn mit 58 Punkten und dank der besseren Tordifferenz die Tabelle vor dem punktgleichen 1. FC Magdeburg an. Nach 38 Spieltagen standen die Magdeburger mit 85 Punkten auf Platz eins. Zwei Zähler dahinter folgte der SCP auf dem zweiten Rang.

In allen anderen Spielzeiten wurde der Tabellenführer des 29. Spieltags am Ende auch Meister der 3. Liga: Union Berlin (2009 – 63 Punkte nach 29 Spielen, 78 nach 38 Spielen), VfL Osnabrück (2010 – 52/69), Eintracht Braunschweig (2011 – 67/85), SV Sandhausen (2012 – 53/66), Karlsruher SC (2013 – 60/79), 1. FC Heidenheim (2014 – 62/79), Arminia Bielefeld (2015 – 59/74), Dynamo Dresden (2016 – 61/78), MSV Duisburg (2017 – 53/68).



,,Schnecken-Aufstiegsrennen"

Da auch der Tabellenzweite direkt in die 2. Bundesliga aufsteigt, lohnt sich ein weiterer Blick auf die bisherigen Abschlusstabellen: Wie viel Punkte mussten die Tabellenzweiten mindestens einfahren, um ihren Platz zu verteidigen? Fortuna Düsseldorf (Saison 2008/09 – 69 Zähler), Erzgebirge Aue (2009/10 – 65), Hansa Rostock (2010/11 – 66), VfR Aalen (2011/12 – 62), Arminia Bielefeld (2012/13 – 74), RB Leipzig (2013/14 – 73), MSV Duisburg (2014/15 – 68), Erzgebirge Aue (2015/16 – 65), Holstein Kiel (2016/17 – 64), SC Paderborn (2017/18 – 70). In sechs von zehn Spielzeiten stiegen die jeweiligen Tabellenzweiten des 29. Spieltags am Ende auch direkt auf. In der Saison 2008/09 rutschte der SC Paderborn als Zweiter nach 29 Spielen nach 38 Partien noch auf Relegationsrang drei, um dann nach den Entscheidungsspielen gegen den VfL Osnabrück doch noch in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Holstein Kiel fiel in der Saison 2014/15 ähnlich von Platz zwei auf drei – und scheiterte dann in der Relegation an 1860 München. Preußen Münster (Saison 2012/13) und der 1. FC Magdeburg (2016/17) belegten nach 38 Spieltagen jeweils den vierten Platz, obwohl sie nach 29 Partien als Tabellenzweite noch große Aufstiegshoffnungen hatten.

Was liefern die Zahlen noch zutage? Dass das bisherige „Schnecken-Aufstiegsrennen“ in der Saison 2011/2012 stattfand. Sandhausen (66 Punkte) wurde Meister vor Aalen (64) und Jahn Regensburg (61). Die Regensburger setzen sich in der Relegation gegen den damaligen Zweitligisten Karlsruhe durch.

Blicken wir noch kurz auf die Restprogramme der Aufstiegsanwärter in dieser Saison – mit Vorteilen für den VfL? Abwarten. Die Osnabrücker haben wie die Karlsruher noch fünf Heimspiele, wobei der KSC im Gegensatz zum VfL (zwei) noch drei Partien gegen einen Club aus der gegenwärtigen Top 6 zu bestreiten hat.