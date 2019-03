Osnabrück. „Schön war es nicht“, gab Trainer Daniel Thioune nach dem 0:0 bei Fortuna Köln zu: Das fünfte torlose Remis des VfL Osnabrück im 15. Auswärtsspiel dieser Saison der 3. Fußball-Liga. Die Resultate sind aber wertvoll – garantieren sie doch, dass die Lila-Weißen auch zehn Partien vor Saisonende Tabellenführer bleiben.

Zwei Szenen stehen für den großen Kampf, aber auch für daraus folgenden Krampf und viele technische Unzulänglichkeiten, die weite Teile der Partie prägten: Erstens die Entstehung der Großchance für Steffen Tigges, der frei am Strafraumeck den Ball erhielt – und kläglich verzog. Sie resultierte aus einem konfusen Pressschlag in der Mitte: Manuel Farrona Pulido hatte den Moment des Abspiels verpasst. Zweitens ein Konter für Köln, als Robin Scheu die rechte Linie entlanglief, dann hektisch Tigges anschoss – und weil der Linksverteidiger gut stand, blockte er den Ball, zufällig wieder in den Fuß von Scheu. Von dort sprang der Ball ins Aus – Einwurf Osnabrück.

„Wir haben gegen den Ball als Team wieder richtig gut gearbeitet. Das ist nicht neu, aber immer wieder wichtig“, sagte Thioune, der zugab, dass sein Team vor allem in der ersten Halbzeit Probleme hatte: Mit dem starken Wind, mit dem Spielaufbau, mit der Klarheit des Positionsspiels – und natürlich vor allem mit dem Gegner. „Wir wussten: Wenn du gegen den Tabellenführer etwas holen willst, geht das nicht auf die feine Art“, erklärte Fortuna-Coach Tomasz Kaczmarek den harten, kompromisslosen Zweikampf-Stil seiner abstiegsbedrohten Elf. Sechs berechtigte Gelbe Karten für die Gastgeber stehen dafür, wie nickelig agierende Kölner den Spielfluss der Osnabrücker immer wieder unterbrachen.





Damit kam der VfL vor allem in den ersten 20 Minuten nicht gut klar, als Köln mit schnellen Bällen in die Spitze auch nach vorn etwas Gefahr ausstrahlte. Aber keine klare Einschusschance hatte, weil sich vor allem die starken VfL-Innenverteidiger Maurice Trapp und Adam Sušac immer wieder als Türme in der Schlacht zeigten. Dann fanden die Osnabrücker den Weg in die Kölner Hälfte, vor allem, indem sie Freistöße zogen – durch Alvarez, den an alter Wirkungsstätte munter agierenden Farrona Pulido und auch den überraschend wieder in der Startelf stehenden Anas Ouahim.

„Wir rotieren mit Blick auf die Belastungen in der englischen Woche“, erklärte Thioune die Nominierung – auch von Luca Pfeiffer, der erst eine Alvarez-Flanke nicht erreichte und dann nach schönem Spielzug über Ouahim und David Blacha aus spitzem Winkel an Kölns Keeper Nikolai Rehnen scheiterte.

"Wahrscheinlich war nicht mehr drin"

Die Ruhe, die der wegen einer Verletzung am Sprunggelenk fehlende Marc Heider in seiner aktuell starken Form ausstrahlt, hätte dem VfL sicher auch in der zweiten Hälfte gut zu Gesicht gestanden – etwa beim Abschluss, als erneut Tigges bei der letzten Chance des Spiels einen Seitfallzieher aus spitzem Winkel unsauber ansetzte und klar über das Tor schoss. Aber auch beim Ballhalten in vorderster Front fehlten – bei allem Einsatz – doch einigen Aktionen bei Alvarez, Farrona Pulido oder Ouahim das richtige Timing bei der Frage: Dribbling oder Abspiel? (Hier weiterlesen: Die Einzelkritik der VfL-Spieler) Etwas mehr Schwung brachte der nach etwas mehr als 60 Minuten eingewechselte Etienne Amenyido, ohne allerdings die grundlegende Erkenntnis von Thioune entscheidend zu verändern: „Wahrscheinlich war heute einfach nicht mehr drin.“

Auch Kölns Trainer Kaczmarek hätte sich von seiner Mannschaft „mehr fußballerische Momente gewünscht“ – bis auf einen vermeintlichen Handelfmeter konnte aber auch er keine Großchance für sein Team nennen. So zementiert ein weiterer verdienter Auswärtspunkt den Status Quo – und das ist für einen Tabellenführer nicht die schlechteste Nachricht, wenn die ausstehenden Spiele immer weniger werden.