Köln. Eine klare Chance hatte eigentlich keine von beiden Mannschaften - dennoch brachte die Partie des VfL Osnabrück beim SC Fortuna Köln (0:0) eine strittige Handspiel-Szene, die im Stadion die meisten gar nicht wahrgenommen hatten.

Seine Eltern waren im Stadion, drei Brüder und weitere Freunde – „da wäre es schöner gewesen, wenn wir heute gewonnen hätten“, sagte VfL-Mittelfeldspieler Anas Ouahim. Seine ersten Schritte am Ball hatte er in Leverkusen gemacht. Ab der C-Jugend folgten viele Jahre beim 1. FC Köln. Ausgerechnet in Köln in die lila-weiße Startelf zurückzukehren, war ein besonderer Moment – nur das i-Tüpfelchen fehlte. „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht und die Zweikämpfe angenommen“, befand der 21-Jährige, der aber auch einräumte: „Es war ein krasses Hin und Her.“



„Es war komisch, aber es gibt so Spiele: Da fehlt einfach was“, sagte Manuel Farrona Pulido bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte. 2017/18 hatte er eine Saison bei der Fortuna gespielt. „Ein Punkt auswärts ist nicht verkehrt, aber wir sind natürlich nicht hierher gefahren, um einen Punkt zu holen, sondern wir wollten gewinnen. Manchmal muss man aber die Bedingungen annehmen, wie sie sind. Wir haben wenig klare Chancen kreiert“, erkannte Farrona Pulido das Manko im VfL-Spiel (weiterlesen: Die Spieler in der Einzelkritik).



Gegen die Gegenwehr der Kölner fand der Tabellenführer kein Mittel. „Bei der Fortuna ist es immer schwer gewesen. Die sind Kämpfer. Da ging’s zur Sache“, sagte der 25-Jährige. Beinahe hätte eine Abwehraktion von ihm noch den Punkt gekostet: Bei einem Missverständnis mit Torwart Nils Körber bekam Farrona Pulido den Ball im Strafraum an die Hand. „Mir war es so nicht bewusst, aber das war Hand und dann kann er Elfmeter geben. Hat er aber nicht, und dann ist das so“, erklärte er nach Ansicht der Videobilder. Fortuna-Trainer Tomasz Kaczmarek wollte sich mit der Szene nicht lange beschäftigen: „Die Bilder sind zwar eindeutig, aber Schiedsrichter machen auch Fehler.“

Von denen konnte sich der VfL nicht freisprechen. „Wir wollten einen Dreier einfahren und eine goldene englische Woche mit drei Siegen spielen“, sagte Ulrich Taffertshofer, der anstelle des verletzten Marc Heider die Kapitänsbinde trug. „Wir haben uns aber auch vorgenommen, dass hinten die Null steht. Das ist die Basis, gerade auswärts“, sah er auch Positives.

„So ein Punkt kann uns am Ende immer helfen. Den nehmen wir also mit, auch wenn mehr drin war“, war am Ende auch Ouahim mit dem Remis versöhnt. „Karlsruhe und Halle müssen am Mittwoch auch erst mal gewinnen, und so einfach werden die es auch nicht haben“, war Farrona Pulido überzeugt. Und am Samstag gegen Jena „da holen wir uns dann wieder drei Punkte“.