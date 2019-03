Köln. Viele Zweikämpfe, viel Einsatz, viele vom Wind verwehte Bälle - aber recht wenig Spielkultur: So kann man die 90 Minuten beim Spiel des VfL Osnabrück bei Fortuna Köln beschreiben. Mit dem gerechten Auswärtspunkt dürfte der Spitzenreiter der 3. Fußball-Liga aber nicht unzufrieden sein.

VfL-Trainer Daniel Thioune überraschte im Südstadion mit zwei Ex-Kölnern in der Startelf: Neben Manuel Farrona Pulido (links), der in der letzten Spielzeit das Trikot der Fortuna getragen hatte, begann auch der in der Jugend des 1. FC Köln groß gewordene Anas Ouahim (rechts) auf den Flügeln. Letzterer stand erstmals seit der Großaspach-Partie in der Startelf. Dazu begann Luca Pfeiffer im Sturmzentrum, hinter ihm agierte Marcos Alvarez hängend.

Fortuna-Coach Tomasz Kaczmarek musste seine Startelf nach dem 2:1-Sieg in Lotte verändern: Den gelbgesperrten Kyere Mensah ersetzte Steven Ruprecht in der Innenverteidigung. Dazu stürmte Sebastian Schiek anstelle von Anatole N’Gamukol neben Hamdi Dahmani.

Gegen aggressive und überfallartig in die Spitze spielende Kölner und gegen den starken Wind – das war die doppelte Aufgabe für den VfL in der ersten Halbzeit. Und es dauerte ein wenig, bis Osnabrück sie zufriedenstellend lösen konnte. Zu ungenau gerieten zunächst die eigenen Zuspiele, zu unsauber die technischen Ballverarbeitungen, zu wenig nah dran war man vor allem auf der linken Seite an den Gegenspielern. Vor allem die starke Innenverteidigung um Adam Susac und Kevin Trapp zeigte in dieser Phase die nötige Konsequenz gegen die Abschluss-Versuche von Dahmani und Maik Kegel.

Nach etwa 20 Minuten bekamen die durch lautstarke Wechselgesänge zwischen Gästekurve und Gästeblock auf der Haupttribüne angefeuerten Osnabrücker die Partie besser in den Griff – vor allem über Standards. Der 26-Meter-Freistoß von Alvarez segelte noch weit über das Tor, seine Hereingabe mit Zug auf Pfeiffer geriet schon deutlich gefährlicher: Fritz musste in höchster Not klären. Die Abschlusschance erhielt zudem Ulrich Taffertshofer nach einer der vielen abgewehrten Ecken – der Mittelfeldspieler jagte den zuvor hoch aufspringenden Ball aus 20 Metern aber klar drüber.



Weil Pfeiffer nach einer schönen Kombination über die rechte Seite mit Ouahim und David Blacha nach seiner Ballmitnahme aus spitzem Winkel abschließen musste und so an Torhüter Nikolai Rehnen scheiterte, endete die erst Halbzeit ohne klare Torchance. Dafür mit viel Hektik angesichts des harten Einsteigens der Kölner Steven Ruprecht und Kristoffer Andersen: Der Ex-Osnabrücker hatte Alvarez vor der Kölner Trainerbank an der schnellen Ausführung eines Freistoßes gehindert, woraufhin der VfL-Stürmer zu Boden ging – und eine Rudelbildung die Fans letztlich nur amüsierte, weil sie ohne ahndungswürdige Taten der Spieler beider Seiten blieb.

Offensivwechsel beleben VfL-Spiel

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzten einige Chaoten unter den etwa 750 mitgereisten VfL-Anhängern einen hell blinkenden, aber verbotenen Pyrotechnik-Akzent. Es blieb lange der einzige: Auf dem Feld mangelte es nicht an Einsatz und Engagement, aber an Ruhe am Ball und Genauigkeit bei den Anspielen. Köln setzte auf Körperlichkeit und Laufstärke, der VfL verpasste im entscheidenden Moment die Abspiele (Alvarez) oder lief sich im Klein-Klein zu sehr fest (Ouahim).

Nach einem Warnschuss des Kölners Michael Eberwein (deutlich drüber) nach etwa einer Stunde brachte Thioune mit Girth (für Pfeiffer) und Amenyido (für Alvarez) neues Offensivpersonal – und der VfL entwickelte deutlich mehr Zug zum Tor. Die größte Chance entstand dennoch eher durch Zufall: Nachdem sich Farrona Pulido in der Mitte eigentlich festgelaufen hatte, folgte ein Pressschlag. Der Abpraller landete aber bei Steffen Tigges, der am 16er-Eck freie Bahn hatte – aber einen recht kläglichen Abschluss links neben das Tor setzte.

Nützlicher Punkt im Aufstiegsrennen

In der Schlussphase gingen beide Teams bei kalkuliertem Risiko auf den Sieg: Kölns Dahmani sah sich bei seinem aussichtsreichen Auftauchen einer Übermacht an Osnabrückern gegenüber. Auf der Gegenseite kam nach einer weiten Flanke erneut Steffen Tigges zum Abschluss – der spät auf den Ball reagierende Linksverteidiger verzog den Volleyschuss aber deutlich.

So blieb es bei der gerechten Punkteteilung – ein für den VfL im Aufstiegsrennen sicher nützlicher Auswärtspunkt, der die Tabellenführung auch ungeachtet der morgigen Spiele sichert.