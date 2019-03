Osnabrück. Dienstagabend, 19 Uhr: Zeit für den VfL Osnabrück, um die Bilanz aufzupolieren. In 50 Pflichtspielen haben sich die Lila-Weißen und Fortuna Köln schon gegenübergestanden. Nur 17-mal gingen sie als Sieger vom Platz, 23-mal verloren sie. Ändert sich das heute Abend im Südstadion?

Spieltag: Am Montag ist der Tabellenführer ins Rheinland gereist und hat bei einer Trainingseinheit die Anreise aus den Beinen geschüttelt. An diesem Dienstag wird um 10 Uhr erneut leicht trainiert. Danach will Trainer Daniel Thioune auch festlegen, welche Spieler im 18er-Kader stehen. 20 Spieler sind mit nach Köln gereist. Der VfL hofft im Südstadion auf die Unterstützung von 600 bis 800 Fans.

Karten für die Heimspiele gegen Lotte und Braunschweig: Für die Heimspiele gegen die Sportfreunde Lotte (1. April, 19 Uhr) und Eintracht Braunschweig (7. April, 14 Uhr) sind Karten im freien Verkauf ohne Einschränkung erhältlich.



Kaiserslautern-Tickets: Am Sonntag, 24. März, ist der VfL Osnabrück beim 1. FC Kaiserslautern auf dem legendären Betzenberg zu Gast. Der Run auf die Auswärtstickets ist groß. Aktuell sind nur Stehplatztickets im Fanshop am Stadion verfügbar.



Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL auf der Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen werden täglich zwei Trainingseinheiten von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum durchgeführt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.

Die nächsten Spiele:



Dienstag, 12. März (19 Uhr): Fortuna Köln - VfL (28. Spieltag)



Samstag, 16. März (14 Uhr): VfL - FC Carl Zeiss Jena (29. Spieltag)



Sonntag, 24. März (13 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - VfL (30. Spieltag)



Montag, 1. April (19 Uhr): VfL - Sportfreunde Lotte (31. Spieltag)



Sonntag, 7. April (14 Uhr): VfL - Eintracht Braunschweig (32. Spieltag)