Osnabrück. Leichte Gegner gibt es sowieso nicht in der 3. Fußball-Liga, aber Fortuna Köln „wird schon ’ne ordentliche Aufgabe“, ahnt Trainer Daniel Thioune vom VfL Osnabrück. An diesem Dienstag (19 Uhr) tritt der Spitzenreiter beim kampflustigen Tabellen-14. an.

Am frühen Montagabend legten die Lila-Weißen eine Einheit in Hennef ein, um sich die Busfahrt aus den Beinen zu schütteln. Stürmisch war es auf dem Trainingsplatz – ein guter Vorgeschmack auf das Gastspiel in Köln. „In der 97. Minute in Lotte zu gewinnen, tut gut. Die haben Bock, den Tabellenführer zu ärgern“, weiß Thioune.

Hier geht es am Dienstag direkt zum Liveticker



Kölner Aufschwung hebt das Selbstbewusstsein

Der Sieg am Samstag in Lotte war der dritte der Fortuna in den vergangenen fünf Spielen. Mit dem Aufschwung in der Tabelle ist auch das Selbstbewusstsein gewachsen. „Wir wollen mindestens einen Punkt holen“, kündigte Stürmer Hamdi Dahmani selbstbewusst im „Kicker“ an.



Dahmani: Flutlichtspiele machen immer Spaß

Kölns Kapitän hat seinen Torriecher wiedergefunden: Seine vier Saisontore schoss er in den vergangenen vier Partien, und ausgerechnet der VfL ist grundsätzlich einer seiner Lieblingsgegner. In acht Spielen gegen die Lila-Weißen hat der 31-Jährige sechs Tore erzielt. „Dann müssen wir aufpassen, dass er nicht wieder trifft“, sagt Thioune. Zum Selbstbewusstsein der Fortuna kommt hinzu, dass in der Kölner Südstadt ein ähnliches Gesetz gilt wie im Osnabrücker Schinkel, wie Dahmani erklärt:

„Sie haben einige Jungs, die die Liga können. Das haben wir schon im Hinspiel gesehen. Da waren die Kölner nicht die schlechtere Mannschaft“, hat Thioune nach wie vor Respekt, auch wenn inzwischen nicht mehr Uwe Koschinat Regie führt, sondern Nachfolger Tomasz Kaczmarek eine eigene Handschrift eingeführt hat. Der lobt den VfL als sehr offensives und mutiges Team. „Das ist eine Mannschaft, die sich gut in die Saison gearbeitet hat und es seit Monaten schafft, diese Erfolgswelle zu halten“, sagte der 34-Jährige, der den gelbgesperrten Innenverteidiger Bernard Kyereh ersetzen muss.



Heider: Zerrung im Sprunggelenk

Auch der VfL kann nicht in voller Stärke auflaufen. Marc Heider fehlt verletzt, aber für den Kapitän gab es nach der medizinischen Untersuchung am Montag zumindest leichte Entwarnung. Der 32-Jährige hat sich beim Heimsieg gegen Zwickau nicht schwerer im Sprunggelenk verletzt, sondern sich „nur“ eine Zerrung der vorderen Syndesmose zugezogen. Für Köln kommt der Torschütze beim 1:0-Sieg im Hinspiel jedoch noch nicht infrage.

Thioune muss noch zwei Spieler aus Kader streichen

Wen er in den Kader beruft, will Thioune erst nach dem Training am Dienstag entscheiden. Zwei Spieler, die mit nach Köln gereist sind, muss er noch für das 18er-Aufgebot am Spieltag streichen. Der Trainer rechnet mit einem offenen Duell zweier Teams, die „beide mit einem Punkt leben können, aber unbedingt drei Punkte haben wollen“. Ein weiterer Dreier wäre dem VfL im Aufstiegsrennen recht. In der Geschichte der 3. Liga hatten erst zehnmal Vereine am 27. Spieltag so viele oder mehr Punkte als der VfL aktuell (54). In neun von zehn Fällen reichte das zum Aufstieg. „Unser Zwei-Punkte-Schnitt ist gut, aber wir haben hartnäckige Verfolger“, warnt Thioune: „Karlsruhe und Halle können uns schnell einholen“ – erst recht bei einem Ausrutscher in Köln.

Und wie geht‘s nun aus? Ein Punkt muss reichen – 1:1.