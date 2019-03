Osnabrück. Vor zehn Jahren organisierte die Neue OZ eine Umfrage zum 110. Geburtstag des VfL – es ging um die Jahrhundertelf. Jetzt kam der letzte Stimmzettel.

Fristgerecht nein, formgerecht ja. Heinz-Hermann Holsmöller aus Osnabrück hatte eine respektable Elf nominiert – mit Uwe Brunn im Tor, Lothar Gans als Verteidiger, Joe Enochs im Mittelfeld, Daniel Thioune und Thomas Reichenberger im Sturm; Trainer Erwin „Ata“ Türk.

„Warum erst jetzt?“, fragten wir uns in der Sportredaktion, nachdem sich Verwunderung und das Schmunzeln gelegt hatten. Also riefen wir unseren Leser an, um ihm mitzuteilen, dass seine Stimmabgabe nicht mehr ins Endergebnis einfließen kann.

Wir lachten gemeinsam, und dann erzählte uns der langjährige VfL-Freund, warum er den Stimmzettel ausgefüllt und abgeschickt hat. Enkelsohn Dirk ist mit seinen neun Jahren gerade erst von der lila-weißen Leidenschaft erfasst und fand beim Blättern in alten Zeitungen die NOZ-Beilage zum 110. Geburtstag.

Besonders interessierte ihn die Aussicht, eins von 25 Fan-Paketen gewinnen zu können: „Opa, füll das bitte aus – vielleicht gewinnen wir ja.“ Und wie die Opas eben so sind, erfüllte Heinz-Hermann Holsmöller seinem Enkel den Wunsch.

Und bereitete der Sportredaktion ein paar vergnügliche Momente. Mal sehen, ob wir uns dafür und für den Eintrag ins NOZ-Geschichtsbuch irgendwie erkenntlich zeigen können. Denn eine Stimmzettel-Einsendung mit knapp zehn Jahren Verspätung – das ist Hausrekord. Wahrscheinlich sogar: Weltrekord!