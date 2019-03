Osnabrück . Auf nach Köln! Schon an diesem Montag bricht der VfL auf in Richtung Rheinland. Trainer Daniel Thioune nimmt 20 Spieler mit, nicht dabei ist Marc Heider, der sich beim 3:0 gegen den FSV Zwickau verletzt. Wie schwer es den Kapitän am linken Sprunggelenk erwischt hat, stellt sich im Lauf des Tages bei einer MRT-Untersuchung heraus.

Tagesplan und Training: Am Montagmittag fährt der VfL-Trioss mit 20 Profis nach - Bonn. Dort bezieht die Mannschaft ein Hotel und trainiert am späten Nachmittag in der nahegelegenen Sportschule des mittelrheinischen Fußballverbandes in Hennef. Dort steht am Dienstag um 13 Uhr das sogenannte "Anschwitzen" an, ehe am Abend um 19 Uhr im Südstadion die Partie bei Fortuna Köln angepfiffen wird.

Personal: An diesem Montag wird wahrscheinlich geklärt, wie schwer sich VfL-Stürmer Marc Heider beim Zusammenprall mit dem Zwickauer Torwart Johannes Brinkies verletzt hat. Eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss geben, wie es den Kapitän am linken Sprunggelenk erwischt hat. Wieder im Aufgebot ist der zuletzt gelbgesperrte Konstantin Engel, außerdem fahren Kamer Krasniqi und Tim Möller mit nach Köln.

Karten für die Spiele gegen Lotte und Braunschweig: Ab sofort sind Eintrittskarten für die Heimspiele gegen die Sportfreunde Lotte (1. April, 19 Uhr) und Eintracht Braunschweig (7. April, 14 Uhr) erhältlich. Dauerkartenbesitzer und Mitglieder erhalten zunächst ein exklusives Vorkaufsrecht bis Samstag, ehe in der kommenden Woche der freie Verkauf beginnt. Vier Tickets pro Dauerkarte und Mitglied sind erhältlich in beiden Fanshops sowie bei L&T.

Kaiserslautern-Tickets: Am Sonntag, 24. März, ist der VfL Osnabrück beim 1. FC Kaiserslautern auf dem legendären Betzenberg zu Gast. Der Run auf die Auswärtstickets ist groß: Am Montag war das erste Kontingent an Sitzplatz-Tickets (200) nach rund fünf Stunden Verkaufszeit vergriffen. Ein weiteres ist angefordert und soll Mitte nächster Woche eintreffen. Aktuell sind noch Stehplatztickets für Vollzahler und ermäßigungsberechtigte Personen verfügbar.

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL Osnabrück am Sportpark Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen finden täglich zwei Trainingseinheiten durchgeführt von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum statt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.

Die nächsten Spiele:

Dienstag, 12. März (19 Uhr): Fortuna Köln - VfL (28. Spieltag)



Samstag, 16. März (14 Uhr): VfL - FC Carl Zeiss Jena (29. Spieltag)

Sonntag, 24. März (13 Uhr): 1. FC Kaiserslautern - VfL (30. Spieltag)

Montag, 1. April (19 Uhr): VfL - Sportfreunde Lotte (31. Spieltag)

Sonntag, 7. April (14 Uhr): VfL - Eintracht Braunschweig (32. Spieltag)