Osnabrück. Der VfL Osnabrück ist der Aufstiegskandidat Nummer 1 in der 3. Liga. An dieser Einschätzung kommt man nicht mehr vorbei – selbst wenn man sich alle Euphorie verkneift. Die Entwicklung und die Stabilität der Mannschaft, die sich beim 3:0 gegen den FSV Zwickau beispielhaft zeigten, lassen keinen anderen Schluss zu.

Hinterher sah alles so einfach aus. Ein souveräner 3:0-Sieg gegen den FSV Zwickau, der sich auch über ein halbes Dutzend Gegentore nicht hätte beklagen können. Dabei hatte die Aufgabe an diesem 26. Spieltag durchaus ihre Tücken.

Die Aufgabe war tückischer als es jetzt scheint

In den Köpfen der Spieler steckte eine – wenngleich unglückliche – Niederlage im Topspiel beim Karlsruher SC, die verkraftet oder analysiert sein wollte. Mit Zwickau wartete ein robustes, kampfstarkes Team. Und dann kam das Signal des KSC, der am Freitag 3:1 in Uerdingen gewonnen und die Spitze erobert hatte – das war noch ein bisschen Druck mehr.

Brillante Vorarbeit, sehenswerte Tore

Etwa 20 Minuten Anlaufzeit benötigte der VfL, danach dominierte das Team von Daniel Thioune von Minute zu Minute mehr. Die Führung durch den überragenden Abwehrchef Maurice Trapp (31.), der im Nachsetzen nach einem 35-Meter-Effet-Schuss von Marcos Álvarez traf, war bereits überfällig; das 2:0 zur Pause – Amenyido verwertete einen 50-Meter-Pass von Álvarez eiskalt (41.) – hochverdient. Nach dem 3:0 durch einen direkt verwandelten Freistoß von Trapp (53.) war die Partie entschieden, doch der VfL hielt das Tempo hoch und verpasste weitere Treffer.













Auch gegen Zwickau waren die großen Stärken dieses Teams zu erkennen. Noch nie ließ es Einstellungsmängel erkennen, an der Lauf- und Einsatzbereitschaft war nicht mal in einem Testspiel etwas auszusetzen.

Ein Kader mit ungewöhnlich hoher Leistungsdichte

Und wieder wurde deutlich, dass der VfL einen für die 3. Liga ungewöhnlich ausgeglichen besetzten Kader hat, der dem Trainer viele Möglichkeiten gibt, auf Gegner, Trainingsleistung oder Ausfälle zu reagieren. Und die Spieler akzeptieren, wenn sie nicht in der Startelf sind.

Ausfälle werden ohne Reibungsverlust kompensiert

Marcos Álvarez hatte zwar nach drei Einwechseleinsätzen geknurrt, aber immer Vollgas gegeben. Gegen Zwickau leitete er zwei Tore brillant ein, er sprühte vor Ehrgeiz und Spielfreude. Die Ausfälle des gesperrten Konstantin Engel und des nach 19 Minuten verletzten Marc Heider wurden ohne Reibungsverluste kompensiert.

Thioune: Aufstieg ist eine Sehnsucht der Menschen

„Ich stelle nicht nach Namen auf, sondern nach Leistung“, sagt Thioune und trifft dabei offenbar den richtigen Ton. Und wenn er jetzt – elf Spieltage vor Schluss – auf die Tabelle schaut, dann weiß er auch, um was es in den nächsten Wochen geht – den Aufstieg in die 2. Bundesliga. „Unsere Ausgangsposition ist sehr gut. Natürlich spüren wir auch, wie die Erwartungshaltung wächst, aber ich habe den Jungs gesagt: Das ist eine Sehnsucht bei vielen Menschen, die wir geweckt haben. Mag sein, dass wir jetzt etwas zu verlieren haben, aber vor allem haben wir schon ganz viel gewonnen. Wir haben auch Ziele und Träume, aber wir werden nicht darüber sprechen, was in vier oder fünf Wochen ist, sondern uns nur auf das nächste Spiel konzentrieren. Das hat uns so weit gebracht, und nur so können wir dort oben bleiben.“

So spricht der Trainer des Aufstiegskandidaten Nr. 1.