Osnabrück . Emotionale Momente hatte es für Daniel Thioune schon gegeben rund um das Spiel gegen den FSV Zwickau. Nach dem Ende der Pressekonferenz kam noch einer dazu: Das Idol seiner frühen Fußballtage in der Ostkurve der Bremer Brücke überreichte dem Trainer des VfL Osnabrück einen ganz besonderen Glücksbringer für den weiteren Aufstiegskampf.

Paul Linz, einer der besten Torjäger der VfL-Geschichte und Mitte der achtziger Jahre Kapitän einer erfolgreichen und besonders populären Osnabrücker Mannschaft, schenkte Thioune sein altes Originaltrikot aus der Saison 1986/87.

Daniel Thioune: Ich wollte als Junge so sein wie Paul Linz

"Ich stand als Junge in der Kurve und konnte gerade so über den Zaun schauen", erzählte der sichtliche gerührte Daniel Thioune, "ich wollte immer so sein wie Paul und habe davon geträumt, sein Trikot zu haben." Aber damals gehörte es noch nicht zum Alltag, das Spieler ihre Trikots den Fans überließen. Und Fan-Trikots waren - zumindest in der 2. Bundesliga - nicht verbreitet.





Retro-Trikot von 1986/87 kommt als Fan-Trikot

Am Rande des Treffens zwischen Thioune und Linz wurde bekannt, dass der VfL - vermutlich noch im Jahr 2019 - eine Retro-Version des Trikots von 1986/87 in den Verkauf bringen will. "Es ist wahhrscheinlich das bei den beliebteste historische Trikot", sagte Sebastian Rüther, Leiter Marketing/Kommunikation beim VfL.

Das längsgestreifte Trikot in den Tönen Pink und Lila gehaltene trug die Werbung "Feistel Feuerwerk". Die Unternehmensgruppe des damaligen VfL-Präsidenten Hartwig Piepenbrock hatte die im pfälzischen Göllheim ansässige Firma Anfang der achtziger Jahre gekauft.

Paul Linz: Das war mein schönstes Trikot...

"Ich habe in keinem schöneren Trikot gespielt", schwärmte Paul Linz am Samstag nach dem Spiel, "dazu weiße Hosen und weiße Stutzen - wenn dann das Flutlicht leuchtete..."

Anzeige Anzeige





Als Thioune 1997 beim VfLseinen ersten Vertrag bekam, eroberte er sich die Nummer zehn - "nur wegen Paul" wie er heute sagt. 2005/2006 begegneten sich die beiden in Ahlen: In nahezu aussichtsloser Lage übernahm Trainer Line den Zweitligisten LR Ahlen, schaffte aber trotz einer Aufholjagd den Klassenerhalt nicht. Daniel Thioune gehörte damals zum Ahlener Team.





Seitdem haben die beiden losen Kontakt. Linz hat inzwischen seine Trainerkarriere beendet, lebt in seiner Heimatstadt Trier ist in zweiter Ehe Vater einer siebenjährigen Tochter und betreibt im rheinland-pfälzischen Riol eine Fußballgolf-Anlage.

Aufstiegsteam von 1985 fast komplett bei der Trauerfeier

Nach Osnabrück hatte Linz ein trauriger Anlass geführt: Der Tod seines langjährigen Teamkollegen Paul Jaschke, der am Freitag unter großer Anteilnahme von Angehörigen, Freunden und Fußballern nach einer ergreifenden Trauerfeier in seinem Heimatort Achmer beigesetzt worden war.

Fast alle Spieler der damaligen Mannschaft, die seit der aktiven Zeit ihren außergewöhnlichen Zusammenhalt aufrecht hält und pflegt, erwiesen ihrem Freund und Mitspieler die letzte Ehre.