Osnabrück. Es dürfte ein Fußball-Nachmittag der Emotionen werden: Wenn der VfL an diesem Samstag (14 Uhr) auf den FSV Zwickau trifft, werden die Osnabrücker Profis mit Trauerflor auflaufen. Doch damit nicht genug: Eine VfL-Legende betritt erstmals nach der Entlassung im Oktober 2017 wieder den Rasen der Bremer Brücke.

„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es ein Spiel wie jedes andere ist“, sagte Zwickau-Coach Joe Enochs bereits Mitte der Woche im Interview mit unserer Redaktion. Doch der VfL-Rekordspieler sowie ehemalige Trainer und Nachwuchsmanager der Lila-Weißen will darüber hinaus gar nicht erst zulassen, dass seine Gefühlswelt irgendeinen Einfluss auf das Spiel seines neuen Clubs hat.

Ähnlich professionell geht VfL-Coach Daniel Thioune die Partie an: „Wir wollen die Punkte in Osnabrück behalten, Joe möchte sie sicher gerne mit nach Zwickau nehmen.“ Aktuell bestehe mit seinem Kollegen kein intensiverer Kontakt, „was aber auch ganz einfach damit zusammenhängt, dass wir beide aufgrund unserer Jobs wenig Zeit haben“.

Zurück zum Spiel, das mit einer Gedenkminute für den am 26. Februar verstorbenen langjährigen VfL-Profi Paul Jaschke beginnen wird. Jaschke wurde nur 52 Jahre alt. An der Trauerfeier am Freitag nahmen viele ehemalige Weggefährten des Fußballers teil, VfL-Coach Thioune und Torwarttrainer Rolf Meyer waren ebenfalls unter den Gästen. Im Spiel gegen Zwickau werden die VfL-Profis mit Trauerflor auflaufen.

Girth auf der Bank?

Welcher Elf Thioune das Vertrauen zum Anpfiff schenkt, lässt der Trainer traditionell offen. Das Lazarett hat sich jedenfalls deutlich gelichtet. Voll belastbar und damit einsatzfähig sind wieder die zuletzt angeschlagenen Bashkim Ajdini (vormals Renneke), Marc Heider und Benjamin Girth. Alexander Riemann fällt wegen anhaltender Kniebeschwerden aus. Spannend wird sein, wen der VfL-Coach für die linke Abwehrseite ins Rennen schickt. Felix Agu und Alexander Dercho sind schon lange verletzt, Konstantin Engel ist nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Sollte Thioune nicht wieder mit einer Dreierkette wie in Karlsruhe starten, könnte Steffen Tigges eine Chance als linker Außenverteidiger erhalten. Und in der Offensive? Dürfte Marcos Álvarez nach seinem schwungvollen Kurzeinsatz in Karlsruhe wieder gute Karten für einen Einsatz in der Startelf haben. Girth konnte in den vergangenen Tagen nur dosiert trainieren – und wartet seit seinen Treffern bei 1860 München auf den nächsten Torerfolg.

Und wie geht’s nun aus? Wie im Hinspiel – 1:0 für den VfL.

