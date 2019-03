Osnabrück. Während VfL-Coach Daniel Thioune seine Profis zum Abschlusstraining bittet, feiern an diesem Freitag zwei ehemalige VfL-Spieler Geburtstag. Einem Ex-Profi wird die letzte Ehre erwiesen.

Training: VfL-Coach Daniel Thioune bittet heute um 12.45 Uhr zum Abschlusstraining.

Letztes Geleit: Am 26. Februar starb der ehemalige VfL-Profi Paul Jaschke. Er wurde nur 52 Jahre alt. Die Trauerfeier findet heute um 14 Uhr in der Friedhofskapelle Achmer statt.

Glückwunsch! „Osnabrück ist eine Fußballstadt, ich würde mich sehr über den Aufstieg des VfL in die 2. Bundesliga freuen“, sagt der ehemalige VfL-Spieler Günter Selke, der an diesem Freitag seinen 65. Geburtstag feiert. „Ich besuche zwar eher selten die Bremer Brücke, dennoch verfolge ich den Weg des VfL sehr genau.“ Ähnlich informiere er sich auch über seinen weiteren früheren Club Atlas Delmenhorst. „Vor allem besuche ich aber regelmäßig die Spiele des SV Atter. Hier war ich viele Jahre Trainer, in Atter bin ich heimisch geworden.“ Selke, der aus Hamburg-Wilhelmsburg stammt, wechselte 1973 zusammen mit Trainer Klaus Ochs und zwei Teamkollegen vom Hamburger SV zum VfL. Nach einer starken ersten Regionalliga-Saison (34 Einsätze/neun Tore) kam er danach in der neu eingeführten 2. Liga Nord nur sporadisch zum Zuge. 1975 ging er nach Delmenhorst. 1982 kehrte er nach Osnabrück zurück, wo er bei Eintracht Osnabrück spielte. In späteren Jahren trainierte er den SV Atter und Westfalia Westerkappeln.

Ein weiterer ehemaliger VfL-Spieler kann heute auch feiern: Uwe Ehlers wird 44 Jahre alt.

Im Radio: Lothar Gans, ehemals Spieler, Trainer und Manager des VfL Osnabrück und vor wenigen Tagen in den Ruhestand verabschiedet, steht an diesem Freitag im Mittelpunkt der Sendung „Sportland“ (NDR 1, 20.05 bis 20.30 Uhr). Im Gespräch mit NDR-Reporter Burkhard Tillner wird der „ewige Lothar“ aus dem lila-weißen Nähkästchen plaudern.

Heimspiel-Tickets: Für die Partien gegen den FSV Zwickau (9. März) und gegen den FC Carl Zeiss Jena (16. März) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Karten gegen Lotte und Braunschweig: Ab sofort sind Eintrittskarten für die Heimspiele gegen die Sportfreunde Lotte (1. April, 19 Uhr) und Eintracht Braunschweig (7. April, 14 Uhr) erhältlich. Dauerkartenbesitzer und Mitglieder erhalten zunächst ein exklusives Vorkaufsrecht bis Samstag, ehe in der kommenden Woche der freie Verkauf beginnt. Vier Tickets pro Dauerkarte und Mitglied sind erhältlich in beiden Fanshops sowie bei L&T.

Köln-Tickets: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

Kaiserslautern-Tickets: Am Sonntag, 24. März, ist der VfL Osnabrück beim 1. FC Kaiserslautern auf dem legendären Betzenberg zu Gast. Der Run auf die Auswärtstickets ist groß: Am Montag war das erste Kontingent an Sitzplatz-Tickets (200) nach rund fünf Stunden Verkaufszeit vergriffen. Ein weiteres ist angefordert und soll Mitte nächster Woche eintreffen. Aktuell sind noch Stehplatztickets für Vollzahler und ermäßigungsberechtigte Personen verfügbar.

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL Osnabrück am Sportpark Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen finden täglich zwei Trainingseinheiten durchgeführt von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum statt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.

Die nächsten Spiele: