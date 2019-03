Osnabrück. In dieser Saison hat er bislang nur ein Liga-Spiel wegen einer Gelbsperre verpasst. Das Fachmagazin „kicker“ stufte VfL-Neuzugang David Blacha in der Winterpause als herausragenden Akteur im defensiven Mittelfeld ein. Kein Wunder, dass der 28-Jährige bislang noch keinen Tag in Osnabrück bereut hat.

Herr Blacha, haben Sie im vergangenen Jahr eigentlich einen Vertrag für die 3. Liga und 2. Bundesliga unterschrieben?

(lächelt) Ja, der Vertrag gilt für beide Ligen.

Im Falle des Aufstiegs muss also nicht nachverhandelt werden?

Nein. Es ist alles geklärt, ich habe ja bis 2020 unterschrieben.

Wie oft hatten Sie in den vergangenen Monaten den Gedanken daran, dass es genau richtig war, nach Osnabrück zu wechseln?

Fast jeden Tag. Ich habe mich in einem Team wiedergefunden, das in allen Bereichen sehr hart und eng miteinander verbunden arbeitet – und an Dinge glaubt, die vielleicht andere nicht für möglich halten.

Dabei ziehen Sie ja erst einmal den Vergleich mit der vorherigen Station in Wiesbaden, oder?

Nicht nur. Ich sehe auch die anderen Vereine in meiner bisherigen Karriere. Und da ist es in Osnabrück schon einen Tick anders. Ich passe hier als Typ gut ins Team. Ich bin ein glücklicher Mensch.

Und das Team ist intakt.



Intakt ist da fast schon untertrieben.

Sogar untertrieben?

Ja. Es herrscht einfach ein richtig gutes Klima, was uns dahingebracht hat, wo wir momentan sind. Exakt das Klima ist das, was uns von vielen anderen in dieser Liga unterscheidet.

Das gute Klima wird auch nicht getrübt, wenn sich ein Spieler wie Marcos Álvarez den Frust von der Seele redet, weil er auf der Bank sitzt?

Ehrlich gesagt, es war gar kein Thema in der Mannschaft. Bei aller Emotionalität weiß Álva einen Tag später auch, was er an der Mannschaft hat. Und wir wissen, was wir an ihm haben.

Das war also noch kein Anlass, dass andere Führungsspieler auf ihn zugehen mussten?

Überhaupt nicht. Glauben Sie mir, wenn jemand schlechte Stimmung verbreiten und ein Ziel gefährden würde, dann würde mindestens einer dazwischenhauen.

Sie kennen sich mit Aufstieg aus. 2012 sind Sie mit dem SV Sandhausen in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Der damalige Kader in Sandhausen und der heutige in Osnabrück: Sehen Sie Parallelen?

Das ist schwer zu vergleichen. Sandhausen gehörte damals zu den eher finanzkräftigeren Clubs, die sich das Ziel Aufstieg fast schon verpflichtend auf die Fahnen geschrieben haben. Es wurden viele Spieler mit großen Namen und Erfahrung geholt – ich denke da zum Beispiel an Roberto Pinto, Frank Löning oder Marco Pischorn. Ich glaube, in Osnabrück wurde im vergangenen Sommer nicht jeder Neuzugang als Knallertransfer gesehen. Aber gut, es gibt auch Parallelen zu Osnabrück: Wir hatten in Sandhausen auch einen relativ homogenen Kader.

Zurück in die aktuelle Saison. Das Magazin „kicker“ hat in der Winterpause in der Rangliste der defensiven Mittelfeldspieler nur Sie als „herausragend“ bewertet.

Schön, oder?

Ich denke schon.

So eine Einstufung gibt ein schönes Gefühl, das ist Balsam für die Seele. Es ehrt mich, aber spornt auch an, dranzubleiben und diese Auszeichnung zu bestätigen.

An Ihrer Torgefahr müssen Sie zum Beispiel noch arbeiten. In dieser Saison steht bislang ein Treffer zu Buche. Immerhin ein Kopfballtor, bei Ihrer Größe von 1,74 Meter nicht selbstverständlich ist.



(lächelt) Und dann auch noch in Meppen. Spaß beiseite. In vielen Spielen ist es nicht unbedingt mein Auftrag, vorrangig Tore zu schießen. Aber klar, an der Quote kann man arbeiten. Letztlich ist es allerdings völlig egal, wer bei uns die Tore schießt. Entscheidend ist doch, dass wir uns gerade in einer geilen Situation befinden und an der Tabellenspitze stehen.

Viele Clubs der 3. Liga beneiden den VfL, dass er im defensiven Mittelfeld über das Duo Blacha/Taffertshofer verfügt. Zwei, die sich blind verstehen?

Das wäre vielleicht etwas übertrieben. Aber es geht zumindest mehr und mehr in die Richtung. Man gewöhnt sich an Laufwege. Ich weiß, wo er auftaucht. Ich weiß, wo er ins Kopfballduell geht – und umgekehrt. Wir ergänzen uns prima und machen im Moment das, was wir am besten können. Aber zurück zum eingangs erwähnten Teamspirit. Wir haben auch schon funktioniert, wenn einer von uns nicht auf dem Platz stand.