Osnabrück. Noch zwei Tage bis zum nächsten Heimspiel des VfL: Coach Daniel Thioune bittet seine Profis an diesem Donnerstag zur Übungseinheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Glückwunsch! Ex-VfL-Spieler Daniel Chitsulo feiert heute seinen 36. Geburtstag.

Heimspiel-Tickets: Für die Partien gegen den FSV Zwickau (9. März) und gegen den FC Carl Zeiss Jena (16. März) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Karten gegen Lotte und Braunschweig: Ab sofort sind Eintrittskarten für die Heimspiele gegen die Sportfreunde Lotte (1. April, 19 Uhr) und Eintracht Braunschweig (7. April, 14 Uhr) erhältlich. Dauerkartenbesitzer und Mitglieder erhalten zunächst ein exklusives Vorkaufsrecht bis Samstag, ehe in der kommenden Woche der freie Verkauf beginnt. Vier Tickets pro Dauerkarte und Mitglied sind erhältlich in beiden Fanshops sowie bei L&T.

Köln-Tickets: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

Kaiserslautern-Tickets: Am Sonntag, 24. März, ist der VfL Osnabrück beim 1. FC Kaiserslautern auf dem legendären Betzenberg zu Gast. Der Run auf die Auswärtstickets ist groß: Am Montag war das erste Kontingent an Sitzplatz-Tickets (200) nach rund fünf Stunden Verkaufszeit vergriffen. Ein weiteres ist angefordert und soll Mitte nächster Woche eintreffen. Aktuell sind noch Stehplatztickets für Vollzahler und ermäßigungsberechtigte Personen verfügbar.

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL Osnabrück am Sportpark Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen finden täglich zwei Trainingseinheiten durchgeführt von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum statt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.

Die nächsten Spiele: