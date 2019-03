Osnabrück . Am Tag seines 120. Geburtstags will der VfL Osnabrück zwei herausragende Persönlichkeiten seiner Geschichte besonders ehren. Es fehlt nur noch die Zustimmung des Osnabrücker Stadtrates.

Der Platz vor der Geschäftsstelle soll künftig an den brillantesten Fußballer erinnern, den die Stadt hervorgebracht hat. Der „Hannes-Haferkamp-Platz“ trägt dann den Namen eines Osnabrückers, der zwischen 1951 und 1953 vier Spiele in der deutschen A-Nationalmannschaft bestritt.

Ehrung für den jüdischen VfL-Förderer Felix Löwenstein

Der Fußweg, der hinter der Ostkurve beginnt und an der Nordtribüne vorbeiführt, wird nach dem Antrag des VfL „Felix-Löwenstein-Weg“ heißen. Die Benennung nach einem Osnabrücker Fußballpionier verstärkt das Gedenken an einen jüdischen VfLer, der von den Nationalsozialisten verfolgt, beraubt, deportiert und letztlich umgebracht wurde.





Am Dienstag (12. März) entscheidet der Stadtrat

Zusammen mit den Osnabrücker Historikern Heiko Schulze und David Kreutzmann setzte Bernhard Lanfer, mit Freddy Fenkes Gründer und Leiter des VfL-Museums, seine vor über zwei Jahren geborene Idee um. Am 14. Februar beschäftigte sich der Kulturausschuss mit dem Antrag des VfL und befürwortet nun in seiner Beschlussvorlage das Vorhaben. Am nächsten Dienstag (12. März) entscheidet der Rat in öffentlicher Sitzung.

Öffentliche Feierstunde am 120. VfL-Geburtstag am 17. April

Für den Fall der zu erwartenden Zustimmung ist der VfL vorbereitet: Am 17. April (Mittwoch vor Ostern), dem Tag des 120. Vereinsgeburtstags, sollen die Straßenschilder in einer öffentlichen Feierstunde enthüllt werden. Danach lädt die Fanabteilung bei Bier und Bratwurst ein zum Geburtstagssingen auf dem Affenfelsen.





Haferkamp wurde bei Rasensport und Eintracht groß

Seine ersten fußballerischen Schritte machte Hannes Haferkamp beim SV Rasensport, beim SV Eintracht wuchs er zum überragenden Talent. 1948 wechselte der technisch starke, torgefährliche Offensivspieler zum VfL, mit dem er 1950 und 1952 in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft einzog. Von der Fachpresse als „Fritz Walter des Nordens“ gelobt, debütierte Haferkamp am 17. März 1951 vor 80 000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion und erzielte beim 1:2 gegen die Türkei das deutsche Tor.

Tuberkulose-Erkrankung warf ihn aus der Bahn

Es folgten drei weitere Länderspieleinsätze, ehe ihn eine Tuberkulose-Erkrankung aus der Bahn warf. Er kehrte zwar in die Oberliga-Mannschaft des VfL zurück, erreichte aber die alte Klasse nicht mehr und beendete seine Laufbahn 1956. Er starb am 30. Juni 1974, nachdem er im Freibad Moskau beim Hobbykicken einen Herzinfarkt erlitten hatte.





Die Nazis richteten Felix Löwenstein zugrunde

Der jüdische Viehhändler und Schlachtermeister Felix Löwenstein war bei „Spiel und Sport“, einem der Vorgängervereine des VfL, ein Fußballpionier der Stadt. Beim VfL war er als Spielausschussobmann tätig; er unterstützte den Verein großzügig als Mäzen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten raubten ihm die Faschisten Vermögen und Existenz; vor Schlimmerem bewahrte ihn lange die sogenannte Mischehe mit einer evangelischen Frau. 1944 reichte den Nazis der Besitz eines Radios, um Löwenstein ins Konzentrationslager zu deportieren. Er starb am 30. April 1945, eine Woche vor der deutschen Kapitulation, im KZ Sandbostel.