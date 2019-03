Osnabrück. Leichte Entspannung im ,,VfL-Lazarett", allerdings gibt es nach dem Training am Mittwoch mit Blick auf das Heimspiel des Drittliga-Tabellenführers am Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Zwickau noch einige Wackelkandidaten im Kader der Osnabrücker.

Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Hätte der VfL an diesem Mittwoch gegen Zwickau antreten müssen, hätte Coach Daniel Thioune wohl nicht auf Marc Heider, Benjamin Girth, Bashkim Ajdini (vormals Renneke) und Alexander Riemann zurückgreifen können. Nach Angaben des Trainers mussten sich Heider (grippaler Infekt) und Girth (Kopfschmerzen/Übelkeit nach Zusammenprall mit VfL-Torhüter Nils Körber im Spiel in Karlsruhe) am Mittwoch mit Lauftraining begnügen. Ajdini (muskuläre Probleme) habe vorsorglich nicht am Übungsbetrieb teilgenommen. Bei Riemann (Kniebeschwerden) müssten erst noch weitere Untersuchungsergebnisse abgewartet werden, ehe konkretere Prognosen zu dessen Genesung abgegeben werden könnten.

Auf dem VfL-Trainingsplan steht für Donnerstag um 14 Uhr eine Einheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Davor sollen Belastungstests bei Heider, Girth und Ajdini ergeben, inwieweit sie am Mannschaftstraining teilnehmen können.