Zwickau . Erstmals seit seiner Entlassung am 3. Oktober 2017 kommt Joe Enochs als Gast und Gegner zur Bremer Brücke. Mit dem FSV Zwickau ist der Amerikaner Gegner des VfL Osnabrück, für den er 22 Jahre als Spieler, Trainer und Nachwuchsmanager tätig war und dabei zum Rekordspieler und Publikumsliebling wurde. In diesem Interview erzählt er von seinem Leben in Zwickau und seinem Verhältnis zum VfL.

Dürfen wir mit einer persönlichen Frage beginnen? Warum tragen Sie Bart – wegen der Mode und aus Faulheit?

Faul bin ich nicht, aber ein bisschen bequem. Modische Erwägungen haben keine Rolle gespielt, mein Bart ist ja nicht modisch und hat acht verschiedene Farben. Und vielleicht ist er am Samstag auch schon wieder ab.

Vor genau einem Jahr haben Sie in Zwickau zugesagt und einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Erinnern Sie sich noch an die ersten Reaktionen in Osnabrück?

Durchaus. „Um Gottes willen“, haben manche gesagt, „was willst Du denn im Osten?“ Für mich war das überhaupt keine Frage. Ich denke grundsätzlich nicht in Vorurteilen und habe mich – ehrlich gesagt – ein bisschen gewundert, dass man 29 Jahre nach der Wende überhaupt in solchen Kategorien denkt. Wenn man eine neue Aufgabe positiv angeht und offen auf die Menschen zugeht, kommt man überall zurecht. Wir fühlen uns hier sehr wohl, wir sind gut aufgenommen worden.

Was sicher auch daran liegt, dass Ihre Familie mit Ihnen nach Zwickau gegangen ist? Viele Trainer machen das nicht, sondern pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort.



Das kam für uns bei der Entfernung nicht in Frage. Meine Frau und die Kindern haben nach dem Aus beim VfL sofort gesagt: Wir gehen mit, egal, wohin es geht.

In Osnabrück waren Sie einer der bekanntesten Menschen der Stadt, überall wurden Sie angesprochen, für jeden hatten Sie ein Wort und einen Gruß. Ist das in Zwickau schon so ähnlich?

Nein, natürlich nicht – wir reden von 22 Jahren in Osnabrück und acht Monaten in Zwickau. Aber ich gehe genauso auf die Menschen wie in Osnabrück, grüße freundlich und nehme Anteil am Leben in der Stadt.

Also eine neue Heimat?

Es ist doch überhaupt nicht sinnvoll, jetzt zu vergleichen. Osnabrück ist anders als Zwickau, der VfL ist anders als der FSV – aber anders heißt nicht besser oder schlechter. Heimat ist ein großes Wort, das nicht an einem Ort hängt. Heimat ist da, wo meine Familie ist.

Wie ist die Fußball-Atmosphäre in Zwickau?

Von den Zuschauerzahlen können wir uns nicht mit Clubs wie Osnabrück oder Braunschweig vergleichen, aber wenn in unserer 10.000-Mann-Arena 7000 Leute sind, dann ist das eine beeindruckende Fußballstimmung. Der harte Kern unserer Fans ist genauso begeisterungsfähig wie die in Osnabrück. Dabei darf man nicht vergessen, dass Zwickau nur 90.000 Einwohner hat.

…aber eine große Fußballtradition.

Ja, bis kurz vor der Wende war Zwickau fast durchgehend in der Oberliga, wie die höchste Klasse in der DDR hieß. Sie waren in den sechziger Jahren zweimal Pokalsieger, im legendären Westsachsenstadion gab es Europapokalspiele gegen Celtic Glasgow, AC Florenz und RSC Anderlecht. Torwart Jürgen Croy war einer der Größten des DDR-Fußballs.

Zurück in die Gegenwart. Wie schwer hat sie die vermeidbare, aber am Ende verdiente 0:2-Niederlage gegen die Sportfreunde Lotte getroffen?



Unnötig, aber verdient – das trifft es schon. Eine ganz bittere Niederlage, weil wir uns mit einem Sieg ein bisschen hätten absetzen können. Aber solche Rückschläge gehören im Abstiegskampf dazu, und meine Mannschaft hat schon einige Male gezeigt, dass sie schnell wieder aufstehen kann.

Sind Sie mit der derzeitigen Position und dem Saisonverlauf zufrieden?

Wir könnten ein paar Punkte mehr haben, das wäre nicht unverdient. Aber wir stehen über dem Strich, sechs Mannschaften sind hinter uns, wir haben die beste Tordifferenz und sind drei Punkte vom letzten Abstiegsplatz entfernt. Wir sind darauf eingestellt, dass die Entscheidung erst am letzten Spieltag fällt. Man darf nicht vergessen, dass wir einen der niedrigsten Etats der Liga haben.

…und jetzt geht´s nach Osnabrück, zum ersten Mal sind Sie dort Gast und Gegner. Wie wird sich das anfühlen?

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es ein Spiel wie jedes andere ist. Das würde mir auch keiner glauben - bei alldem, was ich mit dem VfL und an der Bremer Brücke erlebt habe. Es wir ganz bestimmt ein komisches Gefühl sein – wie genau es sein wird, kann ich erst am Samstag sagen. Aber überwältigen lassen von diesem Gefühl werde ich mich nicht. Im Mittelpunkt steht ein ganz wichtiges Spiel, in dem beide Mannschaften die drei Punkte dringend brauchen.

Als sich der VfL am 3. Oktober 2017 von Ihnen trennte, war das keine Entlassung wie jede andere. Sie hatten schwer damit zu kämpfen. Ist das Kapitel inzwischen als erledigt abgehakt?



Das stimmt, das hat lange an mir genagt, es war eine schwere Zeit. Ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen, denn ist alles gesagt. Nur soviel: Ich bin nicht verbittert und bin nicht sauer auf den VfL. Aber die Enttäuschung über die Verantwortlichen beim VfL ist noch da und wird erst langsam verfliegen. Aber der VfL wird immer ein Teil von mir sein, und unterm Strich war es ganz einfach eine großartige Zeit. Das bleibt.