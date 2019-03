Zwickau. „Um Gottes willen – was willst du denn da im Osten?“ Als Fußball-Trainer Joe Enochs vor genau einem Jahr dem Drittligisten FSV Zwickau zusagte, hörte er Sätze wie diesen. Damals wunderte er sich darüber. Heute noch mehr.

Das Gespräch mit dem Osnabrücker, der freiwillig, gern und mit der ganzen Familie nach Zwickau ging, beginnt mit Verzögerung. Am Nachmittag hat Joe Enochs mit drei FSV-Profis eine sozialpädagogische Wohngruppe des gemeinnützigen Vereins „Kinderarche“ besucht. Aus eigenem Antrieb, weil er im Radio davon gehört hatte.

Soziales Engagement selbstverständlich

„Es geht in Deutschland nicht allen Menschen gut“, sagt Enochs, „und zu sehen, wie sich diese Kinder über ein bisschen Aufmerksamkeit und ein paar Bälle freuen – das gibt einem viel. Kann man ruhig mal machen.“

In Osnabrück hat er das immer gemacht. Wo er helfen konnte, war er zur Stelle: Von der Busbegleitung über den Kindergartenbesuch bis zu Anti-Rassismus-Aktionen in der Schule. Freiwillig und gern, pünktlich und freundlich, nach Siegen und nach Niederlagen.

Jetzt also Zwickau. „Ich bin frei von Vorurteilen und habe mich gewundert, dass manche Leute negativ denken über einen Teil Deutschlands, der seit fast 30 Jahren Teil des Landes ist“, sagt der Amerikaner aus dem kalifornischen Petaluma, der 1994 nach Hamburg ging, um Fußball zu spielen, und in Osnabrück sein Glück fand, sportlich wie privat.





„Zwickau ist anders als Osnabrück, der FSV ist anders als der VfL“, sagt Enochs, „es geht nicht um besser oder schlechter. Wir fühlen uns wohl hier, weil wir uns mit ganzem Herzen darauf eingelassen haben und ganz normal auf die Menschen zugehen. Es ist gut, sich einer neuen Aufgabe zu stellen, es bringt dich weiter.“

"Heimat ist da, wo die Familie ist"

Enochs ist kein PR-Mann in eigener Sache, der plötzlich von der neuen Heimat schwärmt und sich von der alten absetzt. „Heimat ist für mich da, wo die Familie ist“, sagt der 47-Jährige. Deshalb sind Ehefrau Gunilla und Tochter Sophie (14) mitgegangen, auch mit voller Überzeugung. Emily (18) kommt zu Besuch, so oft es geht – sie studiert, wie einst der Vater, in Sacramento/Kalifornien und setzt dort ihre Basketball-Karriere fort.

Sie fühlen sich wohl in der 90 000-Einwohner-Stadt, deren Stolz sich zu DDR-Zeiten aus dem Automobilwerk Sachsenring und dem FC Sachsenring speiste, der als Underdog zur Spitze im DDR-Fußball gehörte und im Europapokal gegen Celtic Glasgow, AC Florenz oder RSC Anderlecht antrat.

Auch damit hat sich Enochs beschäftigt; er weiß Bescheid über die alten Zeiten des Clubs. Und wenn er etwas nicht weiß, fragt er halt – offen und interessiert, ganz normal eben. In Osnabrück war man das gewohnt von ihm, in Zwickau staunte mancher, wie freundlich und bodenständig dieser Wessi aus Kalifornien ist, der auch fremde Menschen grüßt. (So ging der FSV Zwickau in die neue Saison)

Immer freundlich und ohne Berührungsängste

Das erinnert ihn an seine Mitspieler beim VfL, die sich wunderten, wenn er beim Lauf um den Rubbenbruchsee Spaziergänger freundlich grüßte: „Kennst du die alle?“ „Nein“, antwortete Enochs, „aber man kann doch trotzdem nett Hallo sagen.“ Schon damals in Osnabrück… So fängt Joe manchen Satz an, wenn er erklärt.

Nun also wieder Osnabrück. Oder besser: Zum ersten Mal als Gegner an der Bremer Brücke: Das Stadion, in dem er – nach einem Gastspiel mit den Amateuren des FC St. Pauli – an einem verregneten Mittwochabend-Spiel im Kabinengang seinen ersten Profivertrag unterschrieb, noch im dreckverschmierten Pauli-Shirt. Dort, wo er dreimal den Aufstieg feierte und zwei Abstiege verkraftete. Wo er seine Karriere mit einem emotionalen, beifallumrauschten Abschiedsspiel beendete. (So lief das Spiel des VfL in Zwickau)





„Ich würde doch lügen, wenn ich sagen würde, dass das ein ganz normales Spiel wird“, sagt Enochs, „und ihr wisst doch, dass ich nicht lüge.“ Pause. Er sucht nach den richtigen Worten. „Es wird bestimmt ein komisches Gefühl sein – aber wie, das weiß ich erst am Samstag.“ Seine Konzentration wird das nicht beeinträchtigen, dafür ist er ein Vollprofi, der weiß, dass es in diesem Geschäft am Ende nur ums Gewinnen geht. (Kommentar zur Freistellung von Enochs beim VfL)

Und doch ist es ihm wichtig, Mensch zu bleiben und sich nicht verbiegen zu lassen von den hässlichen Seiten des Fußballs. „So, wie es Lothar gelungen ist. Er hat sich nie verrückt machen lassen. Es gibt nicht viele Leute, die so lange im Profifußball sind und trotzdem Mensch geblieben sind“, sagt Enochs. Das gilt auch für ihn. In Osnabrück wissen sie das längst.

Und nun auch in Zwickau.