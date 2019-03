Osnabrück. Bei vielen Vereinen geht in der 3. Fußball-Liga die Abstiegsangst um, die Woche für Woche am Selbstvertrauen von Spielern, Trainern und Verantwortlichen nagt. Während sieben Teams akut abstiegsgefährdet sind, hat sich ein Duo seit dem Jahreswechsel sukzessive nach oben gearbeitet.

In den ersten zehn Spielzeiten der 3. Liga mussten immer die drei letzten Mannschaften den Gang in die Regionalliga antreten. Seit dieser Saison gibt es einen vierten Absteiger, was den Abstiegskampf in einer sehr ausgeglichenen Liga noch spannender macht. Bisher reichten durchschnittlich 43 Punkte für den fünftletzten Rang. Von dieser Marke sind in diesem Jahr einige Clubs meilenweit entfernt.

Dazu gehört der VfR Aalen. Das Team von der Ostalb ist mit 21 Punkten Tabellenschlusslicht und hat als zweitschlechteste Rückrundenmannschaft acht Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Nachdem Argirios Giannikis seinen Posten als Coach nach der 1:2-Niederlage gegen den SV Meppen Mitte Februar verloren hatte, übernahm Rico Schmitt. Allerdings blieb der gewünschte Trainereffekt aus. Der 50-jährige Fußballlehrer holte nur vier Punkte aus vier Spielen. Immerhin beendete Aalen seine Sieglos-Serie von 14 Spielen und sendete mit dem 4:1 über die Spielvereinigung Unterhaching ein Lebenszeichen. Jedoch gab es am vergangenen Wochenende bei der 0:4-Auswärtspleite gegen Preußen Münster einen bitteren Rückschlag.

Im neuen Jahr noch ohne Sieg ist Energie Cottbus. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz befindet sich nach nur einem Zähler (0:0 bei der SG Sonnenhof Großaspach) aus fünf Spielen auf Talfahrt und taumelt als drittschlechtestes Team der Liga dem Abstieg entgegen. Auch wenn die Lausitzer noch ein Nachholspiel haben (Mittwoch, 20. März, in Unterhaching), beträgt der Rückstand zu den Nichtabstiegsrängen fünf Zähler. Hinzu kommt die angespannte Personalsituation. Mit Kapitän Marc Stein (18 Einsätze, vier Tore) verließ eine wichtige Stütze den Verein im Winter. Darüber hinaus fehlen FCE sieben Spieler, darunter ein erfahrener Spieler wie Tim Kruse.

Vor Aalen und Cottbus rangieren Carl Zeiss Jena (25 Punkte) und Eintracht Braunschweig (27). Am Sonntag trennten sich beide Clubs 0:0, was sowohl für die Thüringer als auch für die Niedersachsen zu wenig ist. Dennoch gibt es zwischen beiden Clubs einen großen Unterschied. Während Jena seit Ende August auf einen Heimsieg wartet, startete Braunschweig unter dem neuen Trainer André Schubert eine Aufholjagd. Nach einem erneuten, aber diesmal erfolgreichen personellen Umbruch im Winter kehrte mit dem 47-Jährigen der Erfolg an die Hamburger Straße zurück. Mit 14 Punkten aus sieben Spielen (darunter vier Siege) ist die Eintracht nicht nur Dritter in der Rückrundentabelle, sondern verkürzte den Abstand zum rettenden Ufer von sieben auf zwei Zähler und ist auf dem besten Weg Richtung Klassenerhalt. Hingegen holte Lukas Kwasniok mit Jena erst fünf Punkte in der Rückserie.

Über dem Strich stehen mit dem FSV Zwickau (30 Punkte), Fortuna Köln (30) und Großaspach (29) drei Teams, die vermutlich bis zum Ende der Spielzeit zittern müssen. Zwickau fuhr erst fünf Punkte in der Rückrunde ein. Und Köln und Großaspach müssen noch konstanter punkten, um nicht in die gefährdete Zone zu geraten. Falls Braunschweig so weiterspielt wie zuletzt, könnte eines dieser drei Teams auf den vierten Abstiegsrang rutschen. Es sei denn, dass der TSV 1860 München oder der 1. FC Kaiserslautern noch einbrechen.



Lotte und Meppen arbeiten sich nach oben

Mit den Sportfreunden Lotte und Meppen haben sich zwei Teams peu à peu nach oben gearbeitet. Die Emsländer gingen 2019 nur einmal als Verlierer vom Platz (0:1 in Osnabrück). Mit vier Siegen und einem Remis kletterte die beste Rückrundenmannschaft von Platz 16 auf Rang zehn und hat einen Vorsprung von acht Punkten auf die Abstiegsränge. Genauso viele Zähler wie der SVM haben die Sportfreunde. Die Elf von Trainer Nils Drube verlor ihr letztes Spiel kurz vor der Winterpause (0:2 in Meppen). Seitdem holte Lotte zwölf Punkte aus sechs Partien und kassierte dabei keine Niederlage und nur ein Gegentor.