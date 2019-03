Osnabrück. Aus Australien und London, aus Rosenheim und von Norderney: Fans des VfL Osnabrück kommen von überall her an die Bremer Brücke. Das zeigt die Herkunft der Dauerkarten-Inhaber: Mehr als 4000 Saison- und über 600 Rückrundentickets hat der Fußball-Drittligist abgesetzt, dazu kommen etwa 200 lebenslang gültige Dauerkarten.

Vier davon hat der VfL ins Ausland verschickt – eine nach Australien an Cuong Tu. Der Vietnamese gibt über diesen Weg etwas an jene Stadt und seinen Verein zurück, die ihn in den 80er-Jahren als Flüchtling herzlich empfangen hat – auch mit einem warmen Applaus auf dem Rasen nach einer Einladung ins Stadion. Zwei weitere gingen auch übers Meer: Nach London, zu Jens Reinhardt.

„Ich bin fußballverrückt, habe hier Dauerkarten für Tottenham, Arsenal, Chelsea, WestHam und Millwall. Das schaue ich mir gern an, aber das packt mich emotional nicht. Nur der VfL tut das“, sagt Reinhardt. Er arbeitet in der Hauptstadt Englands im Finanzsektor, wurde in Osnabrück geboren – und als Kind mit dem VfL-Virus infiziert. „Mein Vater nahm mich erstmals Mitte der 80er-Jahre mit ins Stadion, als Ralf Heskamp, Dirk Gellrich, Uwe Jursch und Heikko Glöde wirbelten – da hat es mich erwischt“, erzählt Reinhardt.

VfL-Mitgliedschaft als Zeichen

„Das Stadion und die Stimmung darin sind einmalig – man ist so unfassbar nah am Spielfeld. Außerdem ist das Osnabrück, hier sind meine Wurzeln“, so Reinhardt, dessen spezielle Betonung der deutschen Wörter erkennen lässt, dass er seit 2002 in London lebt. Ein Jahrzehnt zuvor – also vor 25 Jahren – ist er VfL-Mitglied geworden. „Um nach dem erstmaligen Abstieg aus der 2. Bundesliga ein Zeichen zu setzen: Jetzt erst recht“, so Reinhardt. Eine Bindung, die trotz des Umzuges seiner Eltern nach Minden und auch während seines Studiums in Frankfurt am Main und im Ausland gehalten hat – und bis heute hält.

„Im Jahr 2013 habe ich mir die lebenslange Dauerkarte geholt und beim Crowdfunding mitgemacht“, sagt Reinhard, der aufgrund seiner Arbeitsbelastung und der weiten Anreise nicht alle Spiele pro Saison besuchen kann. „Ein bisschen hängt es immer vom Saisonverlauf ab. In dieser Spielzeit war ich tatsächlich bis auf ein, zwei Partien immer da“, erzählt Reinhardt, der dann aus London nach Hannover fliegt, wo ihn Vater Volkmar mit dem Auto abholt. „Dann trinken wir in Minden noch einen Kaffee – oder fahren direkt an die Bremer Brücke“, erklärt Reinhardt, wie der VfL für ihn auch stets bedeutet, nach Hause zu kommen.

Damit verbundene Reisestrapazen nimmt Reinhardt daher gern in Kauf: Zum Heimspiel gegen 1860 München im August etwa verspätete sich sein Flug, sodass er mit seinem Vater erst zur 50. Spielminute die Südtribüne betrat – beim Stand von 0:2. „Am Ende fiel noch das 2:2 – das war krass.“ Auf den anstehenden Endspurt im Aufstiegsrennen freut er sich.

„Diese Saison ist fantastisch: Die ersten Partien war die Stimmung noch reservierter. Aber inzwischen drehen alle auf der Tribüne ja völlig durch. Emotionen, die der so sehr durch Geld getriebene englische Fußball verloren hat – und die ich nur in Osnabrück bekomme.“

Dieses spezielle VfL-Stadionerlebnis suchen in bei Weitem nicht nur Fußballfans aus der Stadt oder dem Landkreis – wobei aus der weitaus größte Teil der Dauerkarteninhaber natürlich im Osnabrücker Land lebt. Traditionell stark ist der VfL aber auch in der westfälischen Nachbarschaft: Vor allem in Richtung der niederländischen Grenze im Gebiet Ibbenbüren, Hörstel und Rheine. Weitere Hochburg ist das erweiterte nordöstliche Einzugsgebiet im Bereich Damme, Vechta und Stemwede.



Im Vergleich dazu wird es im mittleren und nördlichen Emsland etwas dünner – drittliga-interne Konkurrenz in Meppen dürfte genau wie in der Partnerstadt des westfälischen Friedens etwas Tribut fordern. Dennoch gingen immerhin 26 VfL-Dauerabos direkt nach Münster – und auch in Bielefeld wurde trotz der Konkurrenz des Zweitligisten Arminia eine zweistellige Zahl abgesetzt.



Neun VfL-Dauerkarteninhaber nehmen die Anreise aus Ostfriesland an die Bremer Brücke auf sich: Aus exotischen Orten wie Werdum, Moormerland oder Krummhörn. Während zwei Saisonabos im über 700 Kilometer entfernten Rosenheim den südlichsten Punkt der Dauerkarten-Ausstrahlung des VfL Osnabrück in Deutschland markieren, ist der Fan auf der Nordseeinsel Norderney nicht derjenige, der am weitesten im Norden wohnt: Er wird getoppt durch drei Anhänger aus Lübeck, Scharbeutz und Eutin, die 300 Kilometer für Heimspiele nach Osnabrück zurücklegen.