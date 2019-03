Karlsruhe. Ein umstrittenes Tor für den Karlsruher SC – und ein nicht gegebener VfL-Treffer? Das 1:2 durch Daniel Gordon und der Torschuss von Marcos Álvarez in der Nachspielzeit gaben nach dem Abpfiff natürlich reichlich Stoff für Diskussionen. Nachfolgend die Reaktionen.

Osnabrücks Coach Daniel Thioune hatte zu beiden Situationen zwei klare Ansichten: Den Körpereinsatz des KSC-Innenverteidigers Gordon vor dem Tor zum 2:1 bewertete der VfL-Trainer „als absolut in Ordnung“. Die Hand im Gesicht von Konstantin Engel habe natürlich gestört, „aber es war keine Absicht“. Zum Schuss von Álvarez in der Nachspielzeit gebe es natürlich unterschiedliche Meinungen, sagte Thioune weiter. „Meine Meinung: Der Ball war hinter der Linie, weil der Fuß des Spielers hinter der Linie war.“ Diese Ansicht wollte sein KSC-Kollege Alois Schwartz in der Pressekonferenz nun gar nicht teilen: „Der Ball war nicht drin.“ Der Badener Coach berief sich dabei aber nur auf die Bilder der Telekom-Hintertor-Kamera.

,,Ellenbogen im Gesicht"

Und was sagen die betroffenen Spieler? Fangen wir zunächst bei Engel an: „In meinen Augen geht mir Gordon mit seinem Ellenbogen ins Gesicht. Das muss ein Schiedsrichter sehen. Er hätte meiner Meinung nach die Situation abpfeifen müssen.“ VfL-Torjäger Álvarez hätte in der Nachspielzeit natürlich gerne sein Trefferkonto auf zehn erhöht, „aber der Schiedsrichter und der Assistent haben den Ball nicht hinter der Linie gesehen, also bleibt es bei der bitteren 1:2-Niederlage“. Deswegen bringe es ja auch gar nichts, über die Rettungsaktion von Gordon noch lange zu diskutieren. Gordon selbst war bei der Beurteilung der strittigen Szene überhaupt nicht sicher: „Ich hatte das Gefühl, dass ich den Ball auf der Linie rette. Dann habe ich gerade ein TV-Bild gesehen, wo es so aussah, dass der Ball hinter der Linie war.“