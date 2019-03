Karlsruhe. In einem packenden Topspiel kassierte der VfL Osnabrück beim Karlsruher SC eine unglückliche 1:2-Niederlage und hat nach dem 26. Spieltag nur noch drei Punkte Vorsprung vor dem KSC. Der Siegtreffer der Karlsruher fiel nach fragwürdigem Einsatz von Gordon gegen Engel, in der Nachspielzeit wurde ein Treffer von Alvarez nicht anerkannt, obwohl der Ball nach Ansicht der TV-Bilder hinter der Linie war.

Blacha und Susac wieder in der Startelf

David Blacha (zuletzt gegen Halle gelbgesperrt) und Adam Susac (erkrankt) kehrten wie erwartet in die Startelf zurück; für sie mussten Tim Danneberg und Luca Pfeiffer auf die Bank.

Torjäger Alvarez zum dritten Mal in Folge auf der Bank

Trainer Daniel Thioune setzte auf einer Dreier-Abwehrreihe (Konrad, Susac, Trapp) und eine Viererkette mit Bashkim Renneke, David Blacha, Ulrich Taffertshofer und Konstantin Engel im Mittelfeld. Die vordere Angriffsreihe bildeten mit häufigen Rochaden Etienne Amenyido, Benjamin Girth und Marc Heider. Top-Torjäger Marcos Alvarez saß zum dritten Mal in Folge auf der Bank.

Karlsruher Co-Trainer auf die Tribüne geschickt

Es entwickelte sich schnell eine temperamentvolle Partie, in der mit Haken und Ösen um jeden Ball gekämpft wurde. Schiedsrichter Robert Hartmann zückte schon nach zwei Minuten die gelbe Karte gegen KSC-Stürmer Marvin Pourie; kurz vor der Pause schickte er den Karlsruher Co-Trainer Dimitrios Moutas wegen mehrfacher Proteste auf die Tribüne.

0:0 zur Pause schmeichelte dem VfL

Das 0:0 zur Pause schmeichelte dem VfL, denn die Karlsruher hatten den besseren Zug zum Tor. In einer ersten turbulenten Strafraumszene blockte die VfL-Abwehr drei gefährliche Schüsse ab (6.), dann verzog Stiefler (8.) nach einer Flanke von Fink.

Ex-VfLer Pisot glänzt als KSC-Abwehrchef

Das Offensivspiel des VfL krankte an einer ungewohnten Passchwäche; gute Balleroberungen in der eigenen Hälfte verloren oft ihren Wert, weil der nächste Ball in die Tiefe nicht ankam. Was auch an dem überragenden Stellungsspiel und der guten Antizipation des Ex-Osnabrückers David Pisot im Karlsruher Abwehrzentrum lag.

Beste Chance vor der Pause: Amenyidos Schuss

So hatte der VfL trotz gleichwertiger Spielanteile in der ersten Hälfte eigentlich nur eine Chance: Amenyido verzog aus 16 Metern knapp (9.). Kurz vor der Pause verhinderte Nils Körber mit Paraden gegen Schüsse von Pisot (41.) und Fink (43.) aus Nahdistanz den Rückstand; außerdem setzte Stiefler einen Kopfball knapp vorbei (45.+2).

Volleyschuss von Pourie – Körber ohne Chance



Die vor der Pause schon überfällige KSC-Führung ließ nach dem Wechsel nicht lange auf sich warten. Eine Rechtsflanke in den Strafraum nahm Pourie aus 13 Metern volley, Thomas Konrad war nicht nah genug dran an dem Torjäger, der volley und unhaltbar für Körber zu seinem zwölften Saisontor traf (48.).

Ecke Blacha, Kopfball Susac – Ausgleich durch Engel

Zehn Minuten später verpasste Fink mit einem Direktschuss aus der Drehung die Vorentscheidung; der Ball streifte das Außennetz, Körber wäre wohl kaum herangekommen. Und dann kam der VfL wieder mal zurück: Eine Ecke von Blacha verlängert Susac per Kopf aufs lange Eck, wo Konstantin Engel heranrauscht und den Ball entschlossen über die Linie drückte – das erste Saisontor des Linksverteidigers (66.).

Alvarez für Girth eingewechselt

Zu diesem Zeitpunkt standen an der Mittellinie Marcos Alvarez und Anas Ouahim zur Einwechslung bereit, doch der Schiedsrichter ließ Blachas Ecke vorher noch ausführen. Nach dem Tor durfte sich Ouhaim wieder die Trainingsjacke überstreifen, Alvarez kam für Girth ins Spiel.

Siegtor des KSC nach einem Foul von Gordon?

Jetzt hatte der VfL das Spiel im Griff und drängte auf den Siegtreffer – doch ausgerechnet in dieser Phase erzwang der KSC das entscheidende Tor: Innenverteidiger Gordon setzte sich mit seinem ganzen Körper ein und stieß Engel zu Boden, seine Hand erwischte den Osnabrücker am Kopf - eine Aktion, die man allemal abpfeifen kann. Hartmann tat es nicht.

Gordons Rettungsaktion hinter der Torlinie

Gordon stand auch im Mittelpunkt der umstrittensten Szene des ganzen Spiels: In der Nachspielzeit zog Alvarez flach ab, und Gordon erwischte den Ball augenscheinlich erst hinter der Torlinie. Doch der zuständige Assistent Lothar Ostheimer zeigte keinen Treffer an, Schiedsrichter Hartmann ließ weiterspielen – die Entscheidung zu Gunsten des KSC.

VfL-Fans zünden Benaglos vor dem Spiel

Etwa 500 Fans unterstützten den VfL. Kurz vor dem Anpfiff wurde in der lila-weißen Kurve eine Handvoll Bengalos gezündet, was was einen kurzen Ordner-Einsatz im Gästeblock zur Folge hatte.