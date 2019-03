Osnabrück. Alle VfL-Augen blicken in Richtung Baden: Heute um 14 Uhr tritt der VfL zum Gipfeltreffen beim Karlsruher SC an.

Gipfeltreffen: Heute. 14 Uhr – Topspiel der 3. Liga: Der VfL Osnabrück tritt beim Karlsruher SC an. Hier geht es zur Vorschau.

Liveticker: Wenn Sie nicht vor Ort in Karlsruhe sein können – kein Problem. Hier geht es zum Liveticker.

Glückwunsch! Jürgen Baake feiert an diesem Samstag seinen 65. Geburtstag. Er wechselte 1972 mit 18 Jahren vom MSV Duisburg zum VfL in die 2. Liga Nord. Baake deutete sein großes Talent als offensiver Mittelfeldspieler einige Male an. Er wollte in der Vorrunde der Saison 1973/74 ein Angebot von Hertha BSC annehmen, erhielt aber keine Freigabe vom VfL. Baake wurde schließlich nach schweren Auseinandersetzungen beurlaubt – und kam über den Wuppertaler SV und Tennis Borussia Berlin zu Hertha BSC Berlin. Dort trennte er sich im Unfrieden von dem Club – und hatte gute Chancen, in einem Rechtsstreit die Unrechtmäßigkeit von Ablösesummen feststellen zu lassen. Baake war zu dem Zeitpunkt allerdings verletzt und ließ sich auf eine außergerichtliche Einigung ein. Seine Karriere beendete er als Sportinvalide.

Heimspiel-Tickets: Für die Partien gegen den FSV Zwickau (9. März) und gegen den FC Carl Zeiss Jena (16. März) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Köln-Tickets: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL Osnabrück am Sportpark Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen finden täglich zwei Trainingseinheiten durchgeführt von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum statt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.

