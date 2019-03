Osnabrück. Der Zweite empfängt den Spitzenreiter. Volles Haus, soweit die „Baustelle Wildpark“ in Karlsruhe dies für das Gipfeltreffen der 3. Fußball-Liga zulässt: Bessere Voraussetzungen hätte der Osnabrücker Winter-Neuzugang Thomas Konrad sich für seine Rückkehr in die Heimat nicht vorstellen können, auch wenn er an diesem Samstag (14 Uhr) vielleicht nicht in der Startelf steht.

Startelf – ja oder nein? Diese Frage lächelt der 29-Jährige einfach weg: „Ich werde das nicht entscheiden müssen – und deswegen gehe ich das ganz entspannt an. Solche Situationen gehören nun mal zum Profisport dazu. Sollte ich nicht spielen, werde ich nicht eingeschnappt auf der Bank sitzen.“

Mit seinem gelungenen Debüt als Innenverteidiger für den erkrankten Adam Sušac am vergangenen Samstag gegen den Halleschen FC hat Konrad zumindest Trainer Daniel Thioune Argumente für eine weitere Nominierung geliefert. Nun ist Sušac wieder fit, und wie reagiert Thioune? „Alles ist möglich“, sagte der Coach am Freitagnachmittag nach der Übungseinheit auf dem Gelände des Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Der VfL-Tross war am frühen Freitagmorgen per Bus in Richtung Karlsruhe aufgebrochen, um in der Mittagszeit die erwähnte Trainingseinheit absolvieren zu können.

Konrad wird jede Entscheidung akzeptieren. Seine Freude auf die Reise nach Baden lässt er sich sowieso nicht nehmen: „Das ist absolut ein besonderes Spiel für mich.“ Seine Eltern, seine Freundin und weitere Bekannte reisten aus dem benachbarten Bruchsal an, „ich habe einige Ticketanfragen bekommen“. Doch das Wiedersehen mit vielen bekannten Menschen sei nicht der einzige Grund, warum er sich auf das Spiel in Karlsruhe freue: „Dort habe ich viele Jahre in der Jugend gespielt. Als kleiner Junge war ich oft mit meinen Eltern sowie mit Oma und Opa im KSC-Stadion. Es war immer mein Traum, dort zu spielen und ein Tor für den KSC zu schießen. Wenn es jetzt ein Tor für den VfL im Wildparkstadion sein sollte, dann nehme ich das auch gerne mit.“



Engel wieder belastbar

Wenn Konrad spielt, muss er möglicherweise KSC-Torjäger Anton Fink an die Kette legen: „Mit ihm habe ich damals noch zusammengespielt. Ansonsten ist keiner mehr von meinen damaligen Kollegen dabei.“ Ähnlich verhalte es sich bei den beiden Trainern, „die für mich prägend waren“. Die Rede ist von Rüdiger Böhm, „der mich vom Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umgeschult hat“, sowie vom heutigen St.-Pauli-Coach Markus Kauczinski, „bei dem ich ebenfalls eine Menge gelernt habe“.

Der kurze Blick auf das weitere VfL-Personal: Konstantin Engel, der Mitte der Woche noch über muskuläre Probleme geklagt habe, sei wieder voll belastbar. Nach Angaben von Thioune sind trotzdem vorsorglich 19 Spieler in Karlsruhe dabei, „um vorbereitet zu sein“. Am Samstagmorgen müsse noch ein Profi aus dem Kader gestrichen werden. Nicht in Karlsruhe dabei sind Sebastian Klaas, Kamer Krasniqi und Alexander Riemann.

Und wie geht’s nun aus? Der VfL hält den Sechspunkte-Vorsprung auf den KSC – 2:2.



Anzeige Anzeige

Liveticker: Sie können in Karlsruhe nicht vor Ort sein? Wir informieren via Liveticker. Klicken Sie hier.