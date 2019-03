Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat die Unterlagen für das Zulassungsverfahren für die 3. Fußball-Liga und die 2. Bundesliga fristgerecht zur Ausschlussfrist (1. März, 15.30 Uhr) beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingereicht.

„Sowohl der DFB als auch die DFL haben uns den form- und fristgerechten Eingang der Lizenzunterlagen hinsichtlich der sicherheitstechnischen, technisch-organisatorischen, medien-technischen und personellen Kriterien bestätigt", wird VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend in einer Mitteilung des Vereins zitiert. ,,Eine erste Entscheidung erwarten wir am 23. April, bis dahin arbeiten wir weiter mit Hochdruck an den vor uns liegenden Herausforderungen für beide Ligen.“