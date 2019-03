Osnabrück. Wenn der VfL Osnabrück am Samstag (14 Uhr) zum Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga beim Karlsruher SC antritt, werden die „Mitspieler“ eines weiteren Teams nicht auf der „Baustelle Wildpark“ sein, um gar nicht erst in Gewissenskonflikte zu geraten.

Der Osnabrücker Architekt Stefan Nixdorf und seine Mannschaft zeichnen verantwortlich für den Neubau des Wildparkstadions, der bis Mitte 2022 realisiert sein soll. Dabei hegt er aus alter Heimatverbundenheit natürlich Sympathien für den VfL. Die Karlsruher Anhänger werden es dem Architekten nachsehen und Verständnis dafür haben, denn der Stadion-Spezialist des in Ibbenbüren beheimateten Generalplaners agn Niederberghaus & Partner GmbH gerät ins Schwärmen, wenn er über das Projekt in Karlsruhe spricht. „Vor Monaten haben wir uns auf kritische Kommentare der KSC-Fans zum Planungsentwurf eingestellt, dann wurde das Stadion aber in der vorliegenden Form von den Supportern bis hin zu den Ultras gelobt.“

75-Millionen-Euro-Projekt

Die Akzeptanz aus dieser Richtung sei dem Architekten-Team bei allen Stadion-Projekten immer sehr wichtig. Und – na klar: Der neue Fußballtempel im Wildpark werde natürlich auch auf Wunsch der Fans über eine möglichst kompakte Stehplatztribüne verfügen. „Die Stehplätze sind das Herz eines jeden Stadions. Das ist nach wie vor so.“

Einige Eckdaten zum 75-Millionen-Euro-Projekt mit der Stadt Karlsruhe als Bauherrin: Das Stadion wird im laufenden Spielbetrieb umgebaut – und soll nach Fertigstellung mehr als 34 000 Besuchern und während der Umbauphase stets 15 000 Zuschauern Platz bieten. „Die Besonderheit im Wildpark Karlsruhe war immer der traditionsreiche Wall – und genau der soll erhalten bleiben.“ Das neue Schmuckstück mit einem innovativen Tragwerk aus Y-Stützen werde sich über den grünen Wall erheben. Nixdorf: „Dieses Tragwerk steht nur für Karlsruhe. Das Stadion wird niemand mit einer anderen Arena verwechseln. Für den Laien sieht die Y-Stütze ein bisschen aus wie ein Baum, für den Experten ist es ein statisches Element. Für die KSC-Fans aber vor allem ein besonders hoher Wiedererkennungswert.“ Im Konzept „Alles unter einem Dach“ sei auch ein fast 4000 Quadratmeter großer Business-Club für mehr als 2500 Gäste vorgesehen. „Da können Sie wesentlich mehr Gäste unterbringen als in der Osnabrück-Halle.“ Ein interessanter Vergleich.

,,Gesellenstück in Köln"

„Der Stadionbau ist die leidenschaftlichste Planungsaufgabe, die man sich vorstellen kann“, sagen die agn-Planer, die unter anderem auch die Stadien in St. Pauli, Mainz, Aachen, Regensburg, Chemnitz oder auch die neue Nordtribüne in Osnabrück im Portfolio haben. „Mein Gesellenstück war das Rhein-Energie-Stadion in Köln. Damals habe ich sogar ein Praktikum bei der Polizei gemacht, um als Architekt zu verstehen, was Sicherheit an einem Spieltag bedeutet.“

Probleme mit der Zweitliga-Lizenz?

Springen wir wieder ins Jahr 2019 – vom geplanten Neubau zum gegenwärtigen Wildparkstadion. Denn möglicherweise muss der Karlsruher SC im Falle eines Aufstiegs um die Lizenz für die 2. Bundesliga bangen. Grund: Der badische Traditionsclub bekommt in der mehr als zweijährigen Umbauphase des Stadions nur eine der beiden Behelfstribünen überdacht. Das beschloss am Dienstag überraschend der Rat der Stadt Karlsruhe mit 27 zu 17 Stimmen. Die Lizenzierungsregeln schreiben nach KSC-Angaben jedoch eine gesamte Überdachung vor. Der Drittligist muss nun bei seinem Lizenzantrag auf eine Ausnahmeregelung hoffen. „Wir werden jetzt natürlich eine Ausnahmegenehmigung für einen Betrieb der Südtribüne beantragen. Aber es besteht jetzt ein Risiko, ob die Deutsche Fußball-Liga diese erteilt und damit von ihren Statuten abweicht“, sagt Präsident Ingo Wellenreuther. Die Miete für die beiden temporären Dachkonstruktionen hätte sich auf 1,37 Millionen Euro summiert. Durch die Entscheidung gegen eine Überdachung der südlichen Sitzplätze spart die Stadt rund 600 000 Euro an Kosten ein.