Osnabrück. Heute reist der Tross des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück los gen Süden zum Topspiel der 3. Fußball-Liga gegen den Karlsruher SC. Viel weiter im Norden feiert ein Ex-VfL-Offensivspieler seinen 71. Geburtstag.

Training: Ist heute um 9 Uhr, bevor der VfL-Tross aufbricht zum Auswärtsspiel nach Karlsruhe am morgigen Samstag (14 Uhr)

Der kommende Gegner: Karlsruhe ist Zweiter, beklagt aber auf und neben dem Platz aktuell einige Baustellen.

Schiedsrichter beim KSC ist Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann. Der 39-Jährige stammt aus Wangen und ist seit 2005 DFB-Schiedsrichter. Das letzte von ihm geleitete VfL-Spiel war am 4. November 2017 die 0:3-Pleite beim späteren Zweitliga-Aufsteiger SC Paderborn.

Trauer beim VfL: Am Dienstag ist Paul Jaschke mit nur 52 Jahren verstorben.

Glückwunsch: Jürgen Haase wird heute 71 Jahre alt. Der gebürtige Braunschweiger kam 1972 von Leu Braunschweig nach Osnabrück. Haase erzielte in 49 Spielen 18 Treffer. Gerne wäre er in Osnabrück geblieben, doch das Profitum, auf das der VfL mit Einführung der 2. Liga umstieg, war nicht mit seinem Beruf als Postbeamter zu vereinbaren. Hasse verließ den VfL nach zwei Jahren wieder und wechselte zum VfB Oldenburg, bevor er in die Region Braunschweig/Gifhorn zurückkehrte und lange Jahre im Amateurfußball als Trainer arbeitete. Seinen Lebensabend verbringt er jetzt auf der Nordseeinsel Nordstrand.

Heimspiel-Tickets: Für die Partien gegen den FSV Zwickau (9. März) und gegen den FC Carl Zeiss Jena (16. März)

Köln-Tickets: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr).



Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL Osnabrück am Sportpark Illoshöhe statt.