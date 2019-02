Braunschweig. Aufregung in der Fanszene von Eintracht Braunschweig: Anhänger des Fußball-Drittligisten haben Post von der Polizei erhalten. Im Raum stehen Betretungsverbote für die Spiele in Lotte (Sonntag, 24. März, 14 Uhr) und Osnabrück (Sonntag, 7. April, 14 Uhr).

Die Polizei rechnet mit einer erhöhten Rivalität und möglichen Auseinandersetzungen zwischen der Osnabrücker und der Braunschweiger Fanszene. Deshalb verschickte sie Anhörungsbögen an Eintracht-Anhänger. Laut Jendrik Pufahl von der „Blau-Gelben Hilfe“ sind davon aktuell weniger als zehn Menschen betroffen. Womöglich hätten aber noch weitere Fans ein Schreiben von den Behörden erhalten und sich noch nicht an den Fanhilfe-Verein gewendet, sagte er.

Polizei erwartet Auseinandersetzungen bei Spiel in Osnabrück

Die „Blau-Gelbe Hilfe“ veröffentlichte einen Teil des polizeilichen Schreibens. Demnach erwarten die Sicherheitskräfte, dass „eine größere Anzahl gewaltbereiter Anhänger des BTSV“ Anfang April zum Spiel beim VfL reisen wird, „um die Auseinandersetzung mit der örtlichen Szene und Polizeikräften zu suchen“. Auch gewaltbereite Anhänger des VfL bereiteten sich nach Erfahrungen und Beobachtungen der Behörden auf die gezielte Auseinandersetzung mit gegnerischen Fans vor. Das Niedersachsenduell gegen die Eintracht ist das erste Duell auf Osnabrücker Boden seit dem 12. Dezember 2009 (1:0). Beim Hinspiel in Braunschweig (4:3) hatten Chaoten im Osnabrücker Fanblock massiv Pyrotechnik gezündet. Der DFB verhängte daraufhin eine Strafe von 23 850 Euro gegen die Lila-Weißen. Braunschweig musste in dieser Saison wegen des Fehlverhaltens seiner Anhänger bereits 46 350 Euro an Strafen zahlen.

Auch Spiel in Lotte im Fokus der Polizei

Auch das Spiel in Lotte steht bereits im Fokus der Ordnungskräfte, weil die Anreise von Braunschweiger Fans sowohl per Bahn als auch per Auto über Osnabrück führt. Es sei zu erwarten, dass bereits anlässlich des Spiels in Lotte ein „Konkurrenzverhältnis zum VfL Osnabrück aufgebaut werden soll, um sich auf das Derby einzustimmen“. Am selben Tag, an dem Braunschweig in Lotte spielt, treten die Lila-Weißen in Kaiserslautern an (24. März, 13 Uhr). Die „Blau-Gelbe Hilfe“ hält die Begründungen der Polizei für „realitätsfern“ und kritisierte, dass damit „ein so einschneidender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte von Fußball-Fans gerechtfertigt werden soll“.