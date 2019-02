Osnabrück . Die Nachricht löst bei vielen Fußballfreunden in der gesamten Region Osnabrück Bestürzung aus: Im Alter von 52 Jahren ist Paul Jaschke, langjähriger Spieler des VfL Osnabrück, am Dienstag (26. Februar 2019) verstorben.

Anfang Januar 2019 war "Paulus", wie ihn seine Teamkollegen nannten, bei einem Hallenturnier der VfL-Oldies in Belm zusammengebrochen. Von dem dort erlittenen Herzinfarkt erholte sich der 52-Jährige trotz wochenlanger ärztlicher Bemühungen in einer Spezialklinik in Bad Oeynhausen nicht mehr.





Seine Kinder Maurice und Luisa, seine Familie, seine Freunde und Hunderte ehemaliger Spieler des beliebten Trainers Paul Jaschke sowie ehemalige Mitspieler und Gegner verlieren einen Menschen, der durch seine herzliche, freundschaftliche und immer positive Lebenseinstellung überall Sympathien weckte.

Paul Jaschke war immer auch ein ehrgeiziger Sportler, der zielstrebig und diszipliniert - vor allem in seiner langen Profikarriere - an sich arbeitete. Aber er blieb dabei stets Mensch, war maßvoll im Sieg und beherrscht in der Niederlage. Die schmutzigen Tricks, die für manchen Fußballer auf dem Weg zum Erfolg dazu gehören, waren und blieben ihm fremd.

Als Fußballer ragte er früh heraus und galt bei seinem Heimatverein SC Achmer als "Fußball-Wunderkind". Früh wurde er von Kreis-Auswahltrainer Hansi Niemeyer gefördert, und schon als B-Jugendlicher entdeckte ihn Jugendmanager Friedel Hoppe für den VfL.





Anzeige Anzeige





Der trickreiche, ballgewandte Stürmer fiel auch überregional auf: Mit 15 Jahren trug er erstmals das Trikot mit dem Adler auf der Brust; insgesamt bestritt Paul Jaschke bis 1984 - zusammen u.a. mit Olaf Thon, Michael Skibbe, Jürgen Kohler, Ludwig Kögl, Bodo Illgner, Franco Foda oder Günter Kutowski - 29 Länderspiele für die Jugendauswahlmannschaften des DFB und ist damit Rekordnationalspieler des VfL. Jaschke galt als Lieblingsschüler des väterlichen DFB-Trainers Dietrich Weise, auch Berti Vogts hielt große Stücke auf ihn.

Gefördert vom damaligen VfL-Manager Helmut Kalthoff rückte Jaschke im Sommer 1983 mit 17 Jahren und noch als A-Jugendlicher in den Zweitligakader der Osnabrücker auf. Am 5. August 1983 gab er an der Bremer Brücke im Saisonauftaktspiel gegen Alemannia Aachen (0:0) sein Profidebüt; es war das erste von 167 Zweitligaspielen.

Nach dem Abstieg 1984 gehörte er zusammen mit weiteren Talenten wie Ralf Heskamp, Dirk Gellrich, Andreas Helmer, Frank Bohne und Stefan Holze zu dem Team, das nach dem direkten Wiederaufstieg 1985 auch in der 2. Bundesliga für Furore sorgte und sich unter Trainer Rolf Grünther zu einer Spitzenmannschaft entwickelte.









Bis 1991 bestritt Paul Jaschke - unterbrochen von einem halbjährigen Intermezzo bei Arminia Bielefeld - über 200 Pflichtspiele für den VfL. Danach wechselte er zum SC Preußen Münster, mit dem er 1994 Deutscher Amateurmeister wurde. Beim Regionalligisten VfL Herzlake und bei den Sportfreunden Lotte ließ er seine Karriere ausklingen.

Der Fußball blieb ein wesentlicher Teil seines Lebens. Bei Schwarz-Weiß Osterfeine im Oldenburger Münsterland begann seine Trainerlaufbahn; mehrere Jahre lang war er Spielertrainer. Nach acht Jahren in Osterfeine folgten je fünf Spielzeiten beim SV Holdorf und beim TuS Emstekerfeld sowie zwei Saisons bei Niedersachsen Vechta, ehe er 2017 zum VfL Oythe kam. Wie all seine Clubs führte der A-Lizenz-Inhaber auch Oythe zum Aufstieg.

Der Oberligist hat nun wie so viele andere viel mehr als einen Fußballer verloren: Einen liebenswerten, ehrlichen und herzlichen Menschenfreund, den alle vermissen werden, die ihn kannten.