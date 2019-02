Osnabrück. In der Winterpause Spieler zu verpflichten, die einem Team sofort weiterhelfen, gestaltet sich oft schwierig. In dieser Spielzeit haben die Fußball-Drittligisten allerdings ein glückliches Händchen bewiesen – insbesondere die Mannschaften aus Niedersachsen.

Im neuen Jahr haben die Drittligisten bereits fünf Spieltage hinter sich gebracht. In 48 Spielen haben die Mannschaften insgesamt 98-mal getroffen, was einen Schnitt von rund zwei Treffern pro Spiel ergibt. Davon haben die im Winter verpflichteten Spieler insgesamt 27 Tore erzielt, was er einer Trefferquote von 28 Prozent entspricht. Das bedeutet, dass die Neuzugänge fast jeden dritten Treffer erzielt haben.

Girth trifft dreifach

Ein Spieler, der auf Anhieb funktioniert hat, ist Benjamin Girth vom VfL Osnabrück. Der vom Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehene Angreifer erzielte nicht nur den 1:0-Siegtreffer gegen seinen Ex-Klub SV Meppen, sondern traf auch beim 2:1-Auswärtserfolg beim TSV 1860 München. Im Stadion an der Grünwalder Straße markierte der 27-Jährige beide Treffer und bescherte seiner Mannschaft somit an den ersten beiden Spieltagen nach der Winterpause sechs Punkte. Girth zu holen, habe mit zeitlichem Vorlauf geklappt, wie VfL-Trainer Daniel Thioune meint: „Es ist deutlich einfacher, einen Spieler zu holen, wenn man auf Platz eins steht als auf Platz 17. Die Spieler sind nicht leichter zu finden, aber die Bereitschaft zu kommen, ist deutlich größer“, sprach der 44-jährige Coach von einem Wunschspieler.

„Neue Spieler bringen immer etwas Neues mit, womit der Gegner nicht rechnet." (SFL-Trainer Nils Drube)

Ebenfalls einen guten Einstand feierte Toni Jovic bei den Sportfreunden Lotte. Der 26-jährige Kroate steuerte in fünf Spielen zwei wichtige Tore bei. Sowohl bei der SG Sonnenhof Großaspach als auch gegen Preußen Münster schoss er das Team von Trainer Nils Drube jeweils zum 1:0-Sieg. Jovic sorgte mit seinen beiden Treffern dafür, dass sechs Zähler mehr auf dem Punktekonto der Sportfreunde stehen. „Neue Spieler bringen immer etwas Neues mit, womit der Gegner nicht rechnet. Der Anpassungsprozess bei Toni ist aber noch nicht abgeschlossen“, sagt Drube. Für den Lotter Trainer, der am Dienstag seinen 41. Geburtstag feierte, spielt noch eine weitere Komponente eine sehr wichtige Rolle. „Es kommt auch immer auf die menschliche Art des Spielers an. Und bei Toni passt das zu 100 Prozent. Er ist ein offener Typ und geht auf die Menschen zu.“



Neben Osnabrück und Lotte bewies auch der SV Meppen ein glückliches Händchen bei seinen Neuverpflichtungen. Mit Marcus Piossek (aus Lotte) und René Guder (vom SV Wehen Wiesbaden) wechselten zwei Offensivmänner innerhalb der 3. Liga. Während beide Neuzugänge für ihren ehemaligen Verein nicht trafen, gelang ihnen das für den SVM sofort. Guder erzielte in seinem zweiten Spiel für Meppen beim VfR Aalen (2:1) das 1:0. „René hatte ja in seinem ersten Heimspiel schon angedeutet, was er kann. Er hatte Möglichkeiten zum Tor, war vielleicht noch ein bisschen unglücklich in einigen Aktionen. In Aalen hat er dann direkt getroffen. Gegen Cottbus hat er noch zwei Tore vorbereitet“, sagt SVM-Trainer Christian Neidhart. Zudem traf Piossek beim 3:0-Heimsieg gegen Energie Cottbus doppelt. „Er hat gezeigt, wie torgefährlich er ist. Wir können sehr zufrieden sein mit unseren Winter-Neuzugängen.“

Beim dritten niedersächsischen Drittliga-Klub Eintracht Braunschweig gab es die größte Fluktuation an Spielern. Elf Spieler verließen den Verein, neun wechselten an die Hamburger Straße. Davon trugen sich direkt fünf Spieler in die Torschützenliste ein. Benjamin Kessel (1:0 gegen Hansa Rostock), Bernd Nehrig (1:0 beim FSV Zwickau), Christoph Menz (2:1 bei Fortuna Köln) und Marcel Bär (1:0 gegen die Spielvereinigung Unterhaching) bescherten der Eintracht zwölf Punkte. Hinzu kommen zwei Treffer von Mike Feigenspan, sodass sechs von neun Brauschweiger Toren von Neuzugängen kamen.



Uerdinger treffen, ohne zu siegen

Während Zlatko Janjic für Großaspach drei Tore erzielte (drei Punkte), die Wiesbadener Florian Hansch zweimal, Gökhan Gül und Agyemang Diawusie jeweils einmal trafen (drei Punkte) und der Münchner Prince Osei Owusu zweimal einnetzte (drei Punkte), holten der VfR Aalen und der KFC Uerdingen trotz der Treffer von Stephan Andrist (VfR) sowie von Osayamen Osawe und Roberto Rodriguez (KFC) keine Zähler.