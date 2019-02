Osnabrück. Während VfL-Coach Daniel Thioune an diesem Mittwoch seine Profis mit einer Trainingseinheit auf das Topspiel in Karlsruhe vorbereitet, feiert der ehemalige Profi Fred Klaus Geburtstag.

Training: VfL-Coach Daniel Thioune bittet an diesem Mittwoch um 10 Uhr zum Training.

Glückwunsch! Der ehemalige VfL-Profi Fred Klaus feiert heute seinen 52. Geburtstag. Klaus stammt aus dem fränkischen Eckenhaid. Er kam zur Jahreswende 1990/91 zum VfL und trug mit sechs Toren in 17 Spielen zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bei. 1991/92 war er mit 15 Treffern bester Torschütze des VfL, wurde aber im Jahr danach von Trainer Hubert Hüring in die Reservistenrolle gedrängt. Klaus blieb nach dem Abstieg noch zwei Jahre beim VfL. Er bestritt 127 Spiele in den lila-weißen Farben und erzielte 50 Punktspieltore. Nach der aktiven Karriere war er unter anderem Jugendtrainer beim FC Augsburg und bei 1860 München. Heute ist er als Spielerberater tätig.

Heimspiel-Tickets: Für die Partien gegen den FSV Zwickau (9. März) und gegen den FC Carl Zeiss Jena (16. März) gibt es Karten im Fanshop an der Bremer Brücke, im L&T Sporthaus, über die Ticket-Hotline und den Online-Shop.

Karlsruhe-Tickets: Insgesamt 1100 Karten für das Auswärtsspiel am 2. März im Wildparkstadion sind im Fanshop an der Bremer Brücke für elf (ermäßigt acht) Euro erhältlich.

Köln-Tickets: Im Fanshop am Stadion gibt es Karten für die Partie bei Fortuna Köln (12. März, 19 Uhr). Regulär kosten sie 13 Euro. 50 ermäßigte Plätze gibt es für jeweils 11 Euro.

Ostercamp: Vom 15. bis zum 17. April findet das traditionelle Ostercamp des VfL Osnabrück am Sportpark Illoshöhe statt. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder beschränkt, noch sind Plätze frei. Teilnehmen können Jungen und Mädchen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. An allen drei Tagen finden täglich zwei Trainingseinheiten durchgeführt von lizenzierten Coaches aus dem Nachwuchsleistungszentrum statt. Kostenpunkt: 149 Euro pro Teilnehmer, einschließlich Essen und Trinken sowie Ausstattung bestehend aus einem Trikotsatz (Trikot, Hose, Stutzen), einem Fußball und einer Freikarte für das Heimspiel gegen den VfR Aalen. Anmeldungen im Fanshop an der Bremer Brücke.

