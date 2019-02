Osnabrück. Der Fußball-Drittligist SV Meppen ist Spitzenreiter der Rückrundentabelle. Dabei steckte die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart nach Ende der Hinserie (Platz 18) genau wie Eintracht Braunschweig tief im Abstiegskampf.

Mit 15 Punkten aus den ersten sechs Partien führt die Neidhart-Elf nicht nur die Rückrundentabelle punktgleich mit dem SV Wehen Wiesbaden an (zuletzt ein 0:2 gegen die Würzburger Kickers nach fünf Siegen in Folge), sondern katapultierte sich in der Gesamttabelle mit vier Dreiern in Serie auf Platz zehn. Der SVM hat aktuell acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, genauso viele sind es bis zum Relegationsplatz drei.

Hinter dem Spitzenduo der Rückrundentabelle steht Braunschweig mit 13 Punkten auf Rang drei. Zwar befindet sich die Eintracht immer noch in Abstiegsgefahr, aber vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen sind mehr als ein Mutmacher.

Platz zwei nach der Hinrunde und Rang vier in der Tabelle der Rückserie bedeuten für den VfL Osnabrück Platz eins in der Gesamttabelle – und das mit sechs Punkten Vorsprung auf den KSC, der seit vier Spielen auf einen Sieg wartet.

Cottbus, Uerdingen und Aalen unten

Noch eine Partie mehr ohne Dreier ist der KFC Uerdingen. Zwei Unentschieden in der Rückserie bedeuten für das Team von Trainer Norbert Meier Platz 19 vor dem VfR Aalen, der wiederum erst einen Zähler holte und seit 14 Spielen nicht mehr gewonnen hat. Den letzten Sieg gab es Ende September. Allerdings hat das Drittliga-Schlusslicht am Mittwoch (19 Uhr) gegen die Spielvereinigung Unterhaching die Chance, in der Rückrundentabelle Boden gutzumachen und im Gesamtranking den Fünf-Punkte-Abstand zum Vorletzten Energie Cottbus zu verkürzen.

Der Aufsteiger aus der Lausitz befindet sich nach zuletzt vier Niederlagen am Stück im Abwärtsstrudel und hat fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.