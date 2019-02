Osnabrück. Er sieht die meisten Spiele nur von der Bank, aber zur Resignation gibt es bei Philipp Kühn keinen Grund: Der Ersatztorwart des VfL Osnabrück weiß, wie schnell es gehen und wie unverhofft er auf dem Platz stehen kann – also nimmt er weiter geduldig die Rolle des Herausforderers an.

Seine Statistik spiegelt nicht sein Können wider. „Sehr ärgerlich“ sei die Bilanz, sagt Philipp Kühn: Zwei Einsätze absolvierte er in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga. Ein Sieg war noch nicht dabei.

Da, wenn er gebraucht wird

Laute Kommandos gibt er nur auf dem Platz, wenn er seine Vorderleute dirigiert. Im Gespräch ist Kühn ruhig, spricht bedacht und fast überraschend leise. Er ist keiner, der durch markige Worte in Erscheinung tritt – aber wenn er gebraucht wird, dann ist er da.

"So eine Niederlage nervt umso mehr"

In Halle sprang er nach der Pause für den verletzten Nils Körber ein. Der Gegentreffer beim 1:1 ging nicht auf seine Kappe. Auch gegen den Karlsruher SC zeigte er ein gutes Spiel, aber sein einziger Startelfeinsatz, der zugleich sein Heimdebüt war, endete mit einer 0:1-Niederlage. „Das ist bitter“, sagt der 26-Jährige, „der KSC hat gemauert. Wir hätten gewinnen müssen, aber haben bei einem Standard geschlafen. Wenn man nichts für das Gegentor kann, nervt so eine Niederlage umso mehr.“



Die Chancen, dass Kühn am Samstag (14 Uhr) in Karlsruhe Revanche nehmen könnte, stehen schlecht. An Konkurrent Körber ist es schwer vorbeizukommen. „Mit Nils haben wir aktuell den besten Torhüter der Liga“, sagt Trainer Daniel Thioune, „aber mit Philipp haben wir jemanden, der nicht schlechter ist und in jeder Drittligamannschaft spielen kann. Es hört sich immer blöd an, wenn wir von einer Nummer zwei sprechen, denn die haben wir gar nicht.“ Nach einer Vorbereitung „auf Augenhöhe“ hätten nur Nuancen den Ausschlag zugunsten von Körber gegeben, erinnert sich Thioune.



Oft eine klare Nummer eins Die Torhüter des VfL Osnabrück in den letzten zehn Jahren Saison 18/19: Nils Körber (24 Ligaeinsätze), Philipp Kühn (2), Laurenz Beckemeyer (0)



Nils Körber (24 Ligaeinsätze), Philipp Kühn (2), Laurenz Beckemeyer (0) Saison 17/18: Marius Gersbeck (32), Leon Tigges (4), Tim Paterok (3), Yannick Rohrmann (0)



Marius Gersbeck (32), Leon Tigges (4), Tim Paterok (3), Yannick Rohrmann (0) Saison 16/17: Marius Gersbeck (37), Frank Lehmann (1), Leon Tigges (0)



Marius Gersbeck (37), Frank Lehmann (1), Leon Tigges (0) Saison 15/16: Marvin Schwäbe (38), Frank Lehmann (0), Bernd Düker (0), Leon Tigges (0)



Marvin Schwäbe (38), Frank Lehmann (0), Bernd Düker (0), Leon Tigges (0) Saison 14/15: Daniel Heuer Fernandes (26), Frank Lehmann (13), Bernd Düker (0)



Daniel Heuer Fernandes (26), Frank Lehmann (13), Bernd Düker (0) Saison 13/14: Daniel Heuer Fernandes (34), Frank Lehmann (5), Nils Zumbeel (0), Björn Bussmann (0)



Daniel Heuer Fernandes (34), Frank Lehmann (5), Nils Zumbeel (0), Björn Bussmann (0) Saison 12/13: Manuel Riemann (31), Marcus Rickert (5), Nils Zumbeel (5), Björn Bussmann (0)



Manuel Riemann (31), Marcus Rickert (5), Nils Zumbeel (5), Björn Bussmann (0) Saison 11/12: Manuel Riemann (35), Nils Zumbeel (3), Jarno Peters (0)



Manuel Riemann (35), Nils Zumbeel (3), Jarno Peters (0) Saison 10/11: Tino Berbig (34), Manuel Riemann (0), Nils Zumbeel (0)



Tino Berbig (34), Manuel Riemann (0), Nils Zumbeel (0) Saison 09/10: Tino Berbig (38), Jonas Gottwald (0), Nils Zumbeel (0)



Im Landespokal noch ohne Gegentor

Kühn stand seitdem nur im Niedersachsenpokal etatmäßig in der Startelf. Zweimal gewannen die Lila-Weißen in dem Wettbewerb, beide Male zu null. Der 26-Jährige empfahl sich auch in Testspielen – und im täglichen Training. Der Druck, den Kühn durch seine guten Leistungen aufbaue, sei auch ein Grund, warum Körber so eine starke Saison spiele, erklärt der Trainer. Solche lobenden Worte sind für Kühn „schön zu hören“. Dann fällt es ihm etwas leichter, die Situation anzunehmen.

Im Sommer kam er vom Regionalligisten Drochtersen/Assel. Mit der Spielvereinigung hatte er die Lila-Weißen aus dem Landespokal geworfen und den Club im Elfmeterschießen in den DFB-Pokal geführt. Von Vornherein war ihm klar, dass er beim VfL die Rolle des Herausforderers einnimmt. Ein dauerhafter Platz in der zweiten Reihe war allerdings nicht sein Ziel, wie Kühn erklärt:



„Es gibt Torhüter, die zufrieden sind, wenn sie auf der Bank sitzen und keinen Fehler machen können. Ich bin nicht der Typ, der gerne auf der Bank sitzt. Ich will unbedingt spielen.“

Vorbildlich kollegial

Das ist derzeit leichter gesagt als getan, weshalb der Keeper eine andere Taktik verfolgt: „Ich versuche, bestmöglich zu trainieren, um der Mannschaft zu helfen. Es ist für uns beide gut, wenn wir auf starkem Niveau trainieren und Nils spürt, dass hintendran einer ist, der ihm Druck macht. Ich probiere, Woche für Woche Gas zu geben.“ Dass er nur auf der Bank sitzt, gehöre leider zum Job, aber „ich bin professionell genug, um damit klarzukommen“, betont er. Jenseits des sportlichen Konkurrenzkampfs verhält sich Kühn vorbildlich kollegial.

Der besondere Teamgeist sei schließlich ein Erfolgsrezept in dieser Saison, sagt Kühn. „Deswegen gönne ich es Nils und der Mannschaft, wenn wir erfolgreich sind. Auch Nils würde sich für mich freuen, wenn ich reinkomme und die Null halte.“ Auch Thioune hat registriert, dass der Ersatztorwart kein Egozentriker ist: „Er ist bei Toren einer der Ersten, der bei den Schützen ist und mit ihnen jubelt. Dann weiß man, wie sehr er dieses Projekt lebt.“

Noch kein Torhüter für die kommende Saison unter Vertrag

Erst mal konzentriert sich Kühn auf das Hier und Jetzt, aber „langsam macht man sich Gedanken, wie es weitergeht“, räumt er ein. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Für die kommende Saison hat der VfL noch keinen Schlussmann verpflichtet.

Thioune: Seine Zeit wird kommen

„Seine Zeit wird irgendwann kommen, vielleicht hier oder woanders“, ist Thioune von den Qualitäten des Keepers überzeugt, aber will noch keine Zusagen machen. Bis es Klarheit gibt, gilt weiterhin: „Es ist nicht immer einfach für Philipp, aber wir wissen, dass wir uns auf ihn verlassen können.“ Kühn hat vor allem ein Ziel: „Ich will wieder spielen.“ Sollte das nicht der Fall sein, „stelle ich mich trotzdem immer der Herausforderung“.