Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat mit zwei weiteren Profis die Verträge vorzeitig verlängert: Adam Sušac und Etienne Amenyido haben jeweils Kontrakte bis zum 30. Juni 2021 unterzeichnet.

Damit gehen die Osnabrücker mit Innenverteidiger Sušac ins dritte Jahr. Der Kroate wechselte am Anfang der Saison 2017/18 von Erzgebirge Aue zum VfL – und ist seitdem eine feste Größe in der Abwehr. In der laufenden Spielzeit wirkte der 29-Jährige Kroate in 23 von 25 Drittliga-Spielen mit und hat mit seiner schnörkel- und kompromisslosen Spielweise dazu beigetragen, dass die Lila-Weißen bisher mit 18 Gegentreffern die beste Defensive der Liga stellen.

Passend nach seinem ersten Drittliga-Tor am vergangenen Samstag gegen den Halleschen FC vollzieht Amenyido nun mit der Vertragsverlängerung den nächsten Schritt in seiner Karriere. Mit einem herrlichen Linksschuss in den Torwinkel markierte der 20-Jährige das 2:0 gegen den HFC und brachte den VfL auf die Siegerstraße. Im Fachmagazin ,,kicker" wurde er zum Spieler des Tages gekürt. Amenyido, der im Nachwuchsbereich von Bundesligist Borussia Dortmund ausgebildet wurde, steht seit dem vergangenen Sommer bei den Lila-Weißen unter Vertrag.