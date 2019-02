Osnabrück. Zwei Tore, zwei Torschützen, zwei Geschichten. Beide verraten etwas vom Erfolgsgeheimnis des VfL Osnabrück und seines Trainers.

Im Spitzenspiel gegen den Halleschen FC hochverdient 2:0 gewonnen, nach einer nahezu perfekten ersten und einer soliden zweiten Halbzeit. In der Tabelle sechs Punkte vor dem Karlsruher SC und neun Punkte vor dem Relegationsrang. Die wenigsten Gegentore, die meisten Siege, die wenigsten Niederlagen, die beste Heim- und die zweitbeste Auswärtsbilanz. Der VfL Osnabrück ist klar auf Kurs Richtung 2. Bundesliga.

Wer auf die Torschützen dieses sonnigen Nachmittags schaut, kann erahnen, was in dieser Mannschaft steckt und vor allem, wie diese Fähigkeiten freigelegt werden. Die Geschichten der beiden Tore erzählen auch davon, wie Trainer Daniel Thioune mit Spielern umgeht.

Das 1:0 erzielte Marc Heider, ein 32-jähriger Routinier, für den der VfL das Herzstück seines Fußballlebens ist. Das 2:0 gelang Etienne Amenyido, einem 20-jährigen Talent, der um seine Profi-Chance kämpft.

Am vergangenen Dienstag ist Heider endgültig freigesprochen worden vom Verdacht der Spielmanipulation und der versuchten Erpressung. Er kämpfte und rannte wie immer, aber doch ein bisschen anders. Heider wirkte wie befreit von einer Last, und nach dem Spiel gab er einen seltenen Einblick in sein Seelenleben.

„Das war die härteste, die anstrengendste Zeit meines Lebens“, sagte Heider und berichtete von schlaflosen Nächten, Ängsten und seelischen Belastungen. „Ich musste immer wieder dagegen ankämpfen, nicht runtergezogen zu werden“, sagte der Stürmer, der sich bei seiner Familie und bei seinen Eltern bedankte, aber auch beim VfL, bei Trainern und Managern.

Coach Daniel Thioune hat öffentlich keine großen Worte gemacht zu dem Fall. Er hat Heider einfach den Rücken gestärkt, ihm Verantwortung gegeben und nicht an ihm gezweifelt. „Er hat mir bedingungslos vertraut und mich in dieser schweren Zeit zum Kapitän gemacht“, sagte Heider, „deshalb hat der ganze Verein zu mir gestanden, und das will ich zurückgeben – bis zur letzten Minute meines allerletzten Spiels werde ich mir für den VfL den Hintern aufreißen.“

Sein Tor sei ihm nicht so wichtig gewesen, sagte Heider, aber er habe sich „unfassbar gefreut für Etti“. Gemeint ist Etienne Amenyido, dessen Verpflichtung durch den VfL im Sommer 2018 von der Öffentlichkeit eher beiläufig registriert worden war. Ein Talent aus Bünde, ausgebildet beim BVB, der nach einer missglückten Ausleihe zum niederländischen VVV Venlo ohne Perspektive war.

Sportdirektor Benjamin Schmedes und Thioune erkannten Talent in dem athletischen Offensivmann, sie päppelten ihn auf – mit hartem Training und klarer Kritik. Als Amenyido beim 0:0 in Münster aus sieben Metern nichts ins leere Tor, sondern die Latte traf, tröstete mancher den Youngster, der gut gespielt hatte. Thioune lobte ihn auch, machte aber klar, dass es kein Pech war: „Den darf er reinmachen.“

Aber er nominierte den jungen Mann trotzdem (oder erst recht?) für die Startelf gegen Halle – und nicht den besten VfL-Scorer Marcos Álvarez. In einem Spitzenspiel mit wegweisendem Charakter setzte Thioune – nicht zum ersten Mal – auf ein wenig erfahrenes Talent. In der 26. Minute seines vierten Startelf-Einsatzes nahm Amenyido ein starkes Zuspiel von Luca Pfeiffer an und schmetterte den Ball mit dem schwächeren linken Fuß aus 16 Metern in den Winkel – ein Traumtor, sein erstes Profitor. Er wird diesen Tag, diesen Moment nie vergessen.

Zwei Tore, zwei Geschichten. Wer sie kennt, weiß, dass der Erfolg des VfL in dieser Saison kein Zufall ist.