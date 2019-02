Osnabrück . Der Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga geht weiter: Beim 2:0 gegen den Halleschen FC kehrte der VfL Osnabrück in die Erfolgsspur zurück - auch, weil Kapitän Marc Heider wieder alle mitriss und sein siebtes Saisontor erzielte. Im Interview spricht der 32 Jahre alte Fußballprofi über den Freispruch vor dem Landgericht, die schwerste Zeit seines Lebens und bedankt sich bei denen, die ihm geholfen haben.

Nach zwei torlosen Spielen mit einem Punkt hat es wieder gefunkt – und wie. Wie erklärt der Kapitän die starke Leistung gegen Halle?



Marc Heider: Wir haben uns nichts anderes vorgenommen als in den beiden letzten Spielen. Der entscheidende Unterschied war, dass wir die Dinger gemacht haben. Wir waren heiß auf das Spiel, wollten den Abstand auf Halle vergrößern, nicht bloß halten. Das haben wir richtig gut hinbekommen. Der Kampfgeist, den wieder alle an den Tag gelegt haben, war unwahrscheinlich; jeder ist für den anderen da, das ist unsere Basis. Wenn wir uns da treu bleiben, werden wir weiter erfolgreich sein.

Es war auch ein Sieg des Trainers, der mit seinen personellen und taktischen Umstellungen den Grundstein gelegt hat. Wie nehmen er und sein Team die Mannschaft mit auf den Weg zu so einem Matchplan?

Er erklärt uns seine Idee, wir gehen alles im Detail durch und sind immer eingebunden. Das klappt so gut, dass wir sogar in der Halbzeitpause das System umstellen können; wir sind sehr variabel. So war es auch diesmal: Wir haben vor dem Spiel etwas verändert und damit Halle vor eine Aufgabe gestellt, auf die sie nicht vorbereitet waren.

Sie bildeten mit Benjamin Girth und Luca Pfeiffer einen Drei-Mann-Sturm, dahinter wirbelte mit einigem Freiraum Etienne Amenyido. Was war der Plan hinter dieser Formation?

Ettis Qualitäten am Ball sind groß, deshalb schafft er es, Spieler aus dem Spiel zu nehmen und Überzahl herzustellen durch Einzelaktionen. Dass da manchmal was schiefgeht, ist völlig normal – aber der Junge ist 20, diesmal hat er sich mit einem Tor belohnt, das freut mich unfassbar für ihn. Auch die anderen jungen Spieler geben in jedem Training unfassbar viel Gas – es macht Freude, das zu sehen. Das macht unseren Kader so stark und uns für den Gegner so schwer auszurechnen.

Fünf Tage nach dem Freispruch vor dem Landgericht haben Sie eine starke Leistung mit einem Tor gekrönt. Wie groß ist die Last, die am Dienstag abgefallen ist?

Das hat mit dem Tor zunächst mal nichts zu tun, denn ich definiere mich grundsätzlich nicht über Tore, sondern will für die Mannschaft da sein. Aber natürlich bedeutet das Ende dieses Prozesses für mich sehr viel. Es war sehr, sehr hart, denn ich habe mir nie etwas vorwerfen müssen und musste das fast zwei Jahre mit mir rumschleppen. Zwei Jahre, die echt hart waren mit vielen schlaflosen Nächten. Ich musste immer wieder dagegen ankämpfen, um davon nicht runtergezogen zu werden. Das hat mich unglaublich viel Energie gekostet, immer wieder den Kopf freizukriegen im Spiel, damit ich der Mannschaft helfen kann. Ich wollte trotzdem - oder besser: erst recht - alles geben, alles reinwerfen. Das waren die anstrengendsten zwei Jahre meines Lebens, was den Fußball angeht. Ich war nach den Spielen sowas von fertig, dass ich nur noch nach Hause wollte, mich hinlegen und schlafen, um die seelische Belastung irgendwie abzubauen.

Wie haben Sie diese mentale Stärke mobilisiert?

Der Verein ist mir sehr wichtig, der VfL bedeutet mir sehr viel. Ich stand früher selbst in der Kurve und habe immer davon geträumt, mal an der Bremer Brücke zu spielen. Das hat dann ziemlich schnell geklappt, aber dann hat mich mein Weg woanders hingeführt. Dann noch mal hierher zurückzukommen, das ist etwas ganz, ganz Besonderes, noch dazu, dass ich die Mannschaft als Kapitän anführen darf. So richtig kann ich gar nicht in Worte fassen, was dieser Verein mir gibt und bedeutet.

Wer hat Ihnen in dieser Zeit besonders geholfen?

Die Familie war mein großer Rückhalt, meine Frau, die Kinder, meine Eltern. Im Verein natürlich Lothar Gans, Jürgen Wehlend, Joe Enochs und Daniel Thioune, der mir bedingungslos vertraut und in der schweren Zeit zum Kapitän gemacht hat. Der ganze Verein hat immer zu mir gestanden – Trainer, Mannschaft, Betreuer. Das versuche ich in jedem Spiel zurückzugeben. Vielleicht sieht´s bei mir nicht immer super schön aus, aber ich reiße mir für diesen Verein in jedem Spiel den Hintern auf und gebe das Letzte – und das bis zur allerletzten Minute meines letzten Spiels für den VfL. Das kann ich versprechen.