Osnabrück. Nach zwei torlosen Spielen mit nur einem Punktgewinn ist der VfL Osnabrück wieder in der Erfolgsspur: Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune hielt dem Druck im Spitzenspiel gegen den Halleschen FC stand und feierte dank einer starken ersten Halbzeit einen hochverdienten 2:0-Erfolg. Der Spitzenreiter fährt am nächsten Samstag mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung zum Gipfeltreffen beim Karlsruher SC.

Der KSC kam zur gleichen Stunde bei den Sportfreunden Lotte nur zu einem 0:0 und verlor zwei Punkte auf den VfL. Wenn der SV Wehen am Sonntag gegen die Würzburger Kickers gewinnt, würde Karlsruhe auf Platz drei abrutschen.

Es begann mit einem Taktikduell der Trainer. VfL-Coach Daniel Thioune überraschte zunächst mit dem Verzicht auf Top-Torschütze Marcis Alvarez (außerdem fehlten der erkrankte Adam Susac sowie die gelbgesperrten David Blacha und Manuel Farrona Pulido) - und dann mit einem ungewohnten 4-3-3- mit drei klassischen Spitzen (Benjamn Girth, Luca Pfeiffer und Marc Heider); in der zweiten Offensivreihe besetzten Etienne Amenyido und Tim Danneberg die Halbpositionen, Ulrich Taffertshofer agierte als Sechser ziemlich tief vor der Abwehrreihe, in der Thomas Konrad den kranken Susac vertrat und sein Punktspieldebüt für den VfL gab.

HFC-Trainer Torsten Ziegner reagierte auf die Osnabrücker Umstellungen, baute die gewohnte Dreierreihe zu einer Viererkette um. und ließ nun im 4-2-3-1 spielen. (Der Liveticker zum Nachlesen)

Bei herrlichem Frühlingswetter verpasste der VfL über 10000 Fans eine Portion Fußball-Frühlingsgefühle. Konzentriert und angriffslustig, mit viel Tempo und Druck attackierte die Mannschaft die soürbar verunsicherten Hallenser.

Wunderbare Tore

Zwei wunderbar herausgespielte Tore waren der Lohn für eine starke erste Halbzeit. In der 17. Minute servierte Defensiv-Sheriff eine perfekte Linksflanke auf Heider, der sich am langen Eck freigeschlichen hatte und zu seinem siebten Saisontreffer einnickte; es war der erste Treffer des Kapitäns seit dem 8. Dezember 2018, als er beim 2:1 gegen den SV Wehen das 1:1 erzielt hatte.

Und dann kam der spektakuläre Auftritt von Etienne Amenyido. Vor einer Wiche hatte er sich um die Kröung einer guten Leistung gebracht, als er aus sieben Metern nicht ins leere Tor, sondern die Latte traf. In dieser 26. Minute nahm er am Strafraum zentral vor dem Tor ein großartiges Zuspiel von Luca Pfeifffer an, legte sich den Ball auf den linken Fuß - und schmetterte den Ball aus 16 Metern in den Winkel. Das erste Saisontor des Talents aus Dortmund - und was für eins.

Nach weiteren Chancen von Pfeiffer (31., aus fünf Metern übers Tor) und Girth (38.) wurde der VfL zur Pause mit Beifall überschüttet. Allerdings hatte die Mannschaft auf dem Weg zur verdienten Pausenführung in einer Szene Glück gehabt: Nach einem Zweikampf im Mittelfeld stand Matthias Fetsch zwar in Abseitsposition, doch der Ballwar von Tim Danneberg und nicht von einem Hallenser zuletzt berührt worden - Schiedsrichter Siewer hätte den Lauf von Fetsch auf das Osnabrücker Tor nicht abpfeifen dürfen.

Leichte Feldvorteile

Nach der Pause zog sich der VfL weit zurück, nahm das Tempo zurück und lauerte auf seine Konterchance. Doch die Hallenser machten zu wenig aus leichten Feldvorteilen, weil sie kaum einmal in den Rücken der sicheren Osnabrücker Abwehr kamen und zu wenig riskierten.

"Beim VfL hat man von der ersten Minute an gemerkt, dass die Mannschafft dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte", hatte HFC-Sportdirektor Ralf Heskamp in der Pause gesagt, "das habe ich bei unserer Mannschaft vermisst, eigentlich zum ersten Mal in dieser Saison."

Körber pariert

Daran dürfte sich in der zweiten Halbzeit nicht viel geändert haben, denn der VfL hielt die Hallenser zumeist vom eigenen Tor fern und setzt selbst manchen Konter. Spannend hätte es werden können, wenn der eingewechselte Pagliuca in der 82. Minute den Anschlusstreffer erzielt hätte. Doch der überzeugende Konrad entschärfte den Schuss, den dann Körber endgültig unschädlich machte.

Der erneut starke VfL-Torwart musste noch mehrfach eingreifen, denn die Hallenser machten in der Schlussphase mehr Druck, als dem VfLlieb sein konnte. Ein Treffer der nun entschlossenen Gäste hätte den Sieg durchaus in Gefahr bringen können.