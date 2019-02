Osnabrück. Keine Tore an der Bremer Brücke? Wenn der VfL Osnabrück an diesem Samstag (23. Februar, 14 Uhr) im Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga den Halleschen FC empfängt, treffen die beiden besten Abwehrreihen aufeinander.

In den bisherigen 24 Spielen kassierte der VfL 18 und der Hallesche FC 19 Gegentore. Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten 1:1 – nach hartem Kampf um jeden Meter und einem bis zum Ende offenen Spiel. Eine ähnliche Partie können die Zuschauer wohl auch in Osnabrück erwarten. Ein Spiel, in dem VfL-Trainer Daniel Thioune in jedem Fall auf die gelbgesperrten David Blacha und Manuel Farrona Pulido sowie den verletzten Felix Agu verzichten muss.

Wer insbesondere Mittelfeldregisseur Blacha ersetzen wird, ließ Thioune am Freitag traditionell offen. Vieles spricht aber für Routinier und Drittliga-Rekordspieler Tim Danneberg, zumindest wenn man Thiounes lobende Worte für den 32-Jährigen in den vergangenen Tagen deutet: „Ich bin sehr froh, dass er in unserer Mannschaft steht. Er erhöht unsere Qualität, indem er sehr viel Verantwortung übernommen hat. Er ist Rekordspieler der 3. Liga, nicht, weil er da ist, sondern weil er sehr viel Qualität einbringt. Er hat in den letzten Wochen weniger Spielzeit gehabt, weil es David Blacha und Ulrich Taffertshofer sehr gut gemacht haben, aber auf Tim kann ich mich immer verlassen.“ Danneberg sei beim 2:1 bei 1860 München relativ kalt reingekommen, „er ist der Erste, der David ersetzen kann, was Führung und Qualität auf dem Platz angeht. Die Chancen sind sehr hoch, dass Tim in die erste Elf zurückkehrt. Wir verlieren nicht mit David an Führung, sondern gewinnen mit Tim noch ein bisschen dazu, weil er die Mannschaft als Co-Kapitän gut führt“. Worte, die Danneberg sicher gerne hört. Dazu und zum Spiel überhaupt wollte sich der Routinier aber einen Tag vor dem Anpfiff nicht mehr äußern. Danneberg stand zuletzt am 22. Dezember bei den Würzburger Kickers (2:1) in der Startelf, wo er nach 77 Minuten ausgewechselt wurde. Sein letzter Einsatz über die volle Distanz datiert vom 24. November, als der VfL an der Bremer Brücke gegen Energie Cottbus mit 3:1 gewann. Übrigens: Wenn Danneberg zum Einsatz käme, würde er zu seinem 325. Drittliga-Einsatz überhaupt kommen – und damit das Ranking der Top-Spieler weiter vor Alf Mintzel (319, Wehen Wiesbaden) anführen.



Wahrscheinlich muss Thioune auch in der Innenverteidigung umstellen. Adam Sušac konnte am Freitag wegen einer schweren Erkältung weiter nicht trainieren. Der Coach wollte die Entwicklung bis zum Samstag abwarten. Tendenz: Sušac fällt aus, dafür kommt Winter-Neuzugang Thomas Konrad zu seinem Debüt.

Und wie geht’s nun aus? Ein enges Spitzenspiel mit Haken und Ösen – 1:0 für den VfL.