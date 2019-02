Osnabrück. Die Vereinsvertreter der 3. Fußball-Liga haben sich bei ihrer turnusmäßigen Zusammenkunft erneut zur Auf- und Abstiegsregelung nebst damit einhergehender Regionalliga-Reform verständigt: 19 der 20 Drittliga-Clubs hätten sich dazu bereiterklärt, den durch die Zweiteilung Fußballdeutschlands notwendigen Kompromiss einer Teilung der Regionalliga Nordost mitzutragen – und somit die Reduzierung von fünf auf vier Regionalligen mit Aufstiegsklarheit für die jeweiligen Meister zu schaffen.

,,Wiederholt brachten die Vereine der 3. Liga in diesem Zusammenhang ihr Bedauern darüber zum Ausdruck, dass eine eigens dafür eingesetzte Kommission nach über einjähriger Diskussion im Ergebnis lediglich eine Zweiteilung Fußballdeutschlands zustande brachte", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. ,,Um endlich eine faire und nachhaltige Lösung zu finden, erklären sich 19 Drittligisten weiterhin bereit, das ursprüngliche Entgegenkommen zur Zustimmung für vier direkte Absteiger statt zuvor drei beizubehalten und damit die Voraussetzung für vier direkte Aufsteiger aus den Regionalligen zu schaffen." Im Zuge der angestrebten Abschaffung von Aufstiegsspielen sei es erforderlich, dass der Nordostdeutsche Fußball-Verband, der Norddeutsche Fußball-Verband und der Bayerischer Fußball-Verband die dafür nötige Regionalliga-Reform umsetzten. Vereine aus dem Bereich des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes würden demnach je nach geografischer Lage entweder in eine neu strukturierte Regionalliga Nord oder in eine Regionalliga Süd eingegliedert werden.

,,Es kann keine optimale Lösung geben"

,,Da es aufgrund kollidierender Interessen keine optimale und alle Vereine und Verbände zufriedenstellende Lösung geben kann, tragen die aktuellen Drittligisten den Kompromiss der Splittung der Regionalliga Nordost mit und fordern von den Verantwortlichen des Nordostdeutschen Verbandes die Zustimmung mit dem Ziel einer fairen Aufstiegsregelung", heißt es weiter. Unberührt hiervon bleibe die Notwendigkeit einer mittelfristigen Neustrukturierung unterhalb der 3. Liga. Diese sei aus Sicht aller Unterzeichner der Erklärung dringend nötig, da aktuell – mit all seinen daraus resultierenden Problemen – der Übergang vom Profi- zum Amateurfußball in den Regionalligen stattfinde. Somit könne die zu diskutierende Neuregelung des Aufstiegs nur eine Zwischenlösung sein.