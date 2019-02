Ist Innenverteidiger Adam Susac am Samstag gegen den Halleschen FC einsatzfähig? Der VfL Osnabrück hofft, an diesem Freitag schon ein wenig mehr Klarheit zu bekommen. Archivfoto: imago/osnapix

Osnabrück. Am Samstag (14 Uhr, Bremer Brücke) empfängt der VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga den Halleschen FC zum Topspiel. Beim Abschlusstraining an diesem Freitag könnte schon feststehen, ob sich die Personalprobleme des Tabellenführers bis zum Spieltag zumindest noch ein wenig lichten.