Osnabrück. Verletzungen und Erkrankungen machen dem Drittliga-Tabellenführer VfL Osnabrück vor dem Heimspiel gegen den Halleschen FC (Samstag, 14 Uhr, Bremer Brücke) vor allem in der Defensive zu schaffen. Hinzu kommen zwei gesperrte Spieler. Trainer Daniel Thioune erwartet, dass seine Mannschaft die personellen Herausforderungen annimmt – und sieht den Erfolgsdruck am Samstag bei den Gästen.

Alexander Dercho (Sprunggelenk) fehlt bereits seit einigen Wochen verletzt. Felix Agu (Schultereckgelenk) ist seit dem Derby in Münster außer Gefecht. Adam Sušac pausiert mit einer schweren Erkältung. „Ein paar Optionen sind noch da, aber es wird dünner“, sagt Trainer Daniel Thioune. Bei Sušac, der auch noch am Donnerstagnachmittag beim Training im Stadion aussetzen muss, soll die Entwicklung abgewartet werden. Womöglich fällt erst kurzfristig eine Entscheidung über einen Einsatz. Sollte der Innenverteidiger ausfallen, ist auch eine Dreierkette mit Winterzugang Thomas Konrad eine Option, sagte der Trainer: „Er steht Gewehr bei Fuß und hat in den Testspielen gezeigt, wie stabil er ist.“ Mit Tim Möller, der in Jena kurzfristig zum Einsatz kam, und Kamer Krasniqi, der in Testspielen in der Abwehrkette gespielt habe, habe er weitere Alternativen, sagt Thioune.

Danneberg erster Kandidat als Blacha-Ersatz

Auch im Mittelfeld ist Improvisation gefragt: Mit David Blacha ist ein zentraler Taktgeber gelbgesperrt. Auch Manuel Farrona Pulido sah in Münster seine fünfte Gelbe Karte. „Es freut mich, dass ich wieder Jungs reinwerfen darf, die mit den Hufen scharren“, erwartet Thioune, dass nun andere Verantwortung übernehmen. „Es ist Zeit, dass sich der eine oder andere ein bisschen in den Vordergrund spielt.“ Als Ersatzmann für Blacha könnte Tim Danneberg in die Startelf rücken. „Er ist der Erste, der David ersetzen kann, was Führung und Qualität angeht“, sagt Thioune. Sein Team sei generell „breit aufgestellt“, was die Führungskräfte in der Mannschaft angeht. „Wir verlieren nicht mit David an Führung, sondern gewinnen mit Tim noch ein bisschen dazu, weil er die Mannschaft, als Co-Kapitän gut führt. Auf ihn ist immer Verlass und er ist ja nicht Rekordspieler der 3. Liga, weil er einfach nur da ist, sondern weil er Qualität hat.“

Video: Welchen Stellenwert haben die folgenden Topspiele?





Thioune: Das Spiel wird sehr viel Spaß machen

Der Hallesche FC wird am Samstag eine besondere Prüfung für die Lila-Weißen. „Sie spielen eine super Saison, sind eine richtig positive Mannschaft, auch was das Spiel mit dem Ball betrifft. Wir erwarten keinen Bus, der vorm Tor parkt, sondern einen Gegner, der den Abstand zu uns verkürzen und uns schlagen will“, sagt Thioune über den Tabellenvierten: „Wir wissen, dass wir Gas geben müssen, um diesen Gegner zu schlagen“. Den größeren Druck sieht er bei den Gästen, die sich seit dem Winter intensiver mit dem Thema Aufstieg befassen. „Damit hat sich Halle selbst Druck auferlegt“, sagt Thioune. Die Hallenser seien am Samstag „vielleicht zum Siegen verdammt, wenn sie ihren Ansprüchen gerecht werden wollen. Halle hat vielleicht ein bisschen mehr zu verlieren als wir, aber für uns ist es eine Top-Herausforderung. Das Spiel gegen Halle wird sehr viel Spaß machen.“